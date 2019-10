Barcelone, Chili: la Chine fustige "l'hypocrisie" occidentale sur Hong Kong

Scènes de chaos en Catalogne, émeutes au Chili: la Chine profite des violentes manifestations survenant ailleurs dans le monde pour dénoncer "l"hypocrisie" de l'Occident, et condamner le mouvement pro-démocratie qui secoue Hong Kong depuis juin.

Vendredi à Barcelone, une manifestation de soutien à des dirigeants indépendantistes catalans condamnés à de lourdes peines de prison par la justice espagnole a dégénéré. Et des violences entre militants radicaux et forces de l'ordre ont éclaté.

Le Chili, pour sa part, est en proie depuis la semaine dernière à une crise sociale inédite depuis des décennies. Le mouvement de protestation, qui s'est rapidement étendu à tout le pays, a gagné en violence et fait au moins 15 morts dans des émeutes et pillages.

Pour Pékin et les médias d'Etat chinois, ces événements renforcent l'idée d'une duplicité de l'Occident, qui soutiendrait les manifestants hongkongais, tout en condamnant les violences survenant chez lui.

"Il est évident que les médias et le personnel politique occidentaux font preuve d'un deux poids deux mesures vis-à-vis de mêmes violences commises (...) dans différents pays", a dénoncé mercredi le journal officiel China Daily dans un éditorial.

Le quotidien dénonce ainsi "l'hypocrisie" de la presse européenne et américaine, laquelle qualifierait invariablement les protestataires hongkongais de "manifestants" et leurs homologues catalans et chiliens "d'émeutiers".

Hong Kong est une ex-colonie britannique rendue à la Chine en 1997 et désormais un territoire autonome. Il traverse depuis près de cinq mois une grave crise politique, avec des manifestations quasi quotidiennes et souvent violentes pour dénoncer la mainmise jugée grandissante de Pékin sur la ville.

- Blocage et tracts -

La mobilisation, née en juin d'un projet de loi hongkongais controversé qui devait autoriser les extraditions vers la Chine continentale, a vu entretemps le champ des revendications considérablement élargi, notamment en matière de démocratie.

"En Catalogne, (les manifestants) déclarent publiquement qu'ils veulent un second Hong Kong et qu'ils s'inspirent de ce qui se passe (là-bas)", a déclaré lundi à l'AFP le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

"Je pense que certaines personnes devraient réfléchir à leurs actions", a-t-il souligné en allusion au soutien aux manifestants hongkongais offert par certains pays -- notamment les Etats-Unis.

A Barcelone, les militants indépendantistes s'inspirent ouvertement des techniques des protestataires à Hong Kong: blocage de l'aéroport, traduction de tracts utilisés dans le territoire autonome chinois, mobilisation dans la rue comme sur les réseaux sociaux, recours à des lasers contre la police...

Pékin utilise les troubles en Catalogne pour démontrer que "ce n'est qu'avec un gouvernement central fort et des forces de l'ordre fortes que le pays peut éviter le chaos", estime Adam Ni, spécialiste de la Chine à l'université Macquarie de Sydney.

"Le gouvernement chinois dit en gros: regardez, ce que nous faisons" pour ramener le calme à Hong Kong "n'est pas si différent de ce qui se passe à l'étranger, y compris dans les démocraties libérales", estime M. Ni.

- 'Couverture hypocrite' -

"Dénoncer +l'hypocrisie+ occidentale est une tactique courante des médias chinois, en particulier en matière de sécurité et de droits de l'homme", déclare à l'AFP Maria Repnikova, une chercheuse de l'université d'Oxford spécialisée sur la Chine.

En utilisant cette stratégie, ils "légitiment aussi indirectement une approche plus dure à l'égard de Hong Kong", affirme-t-elle.

Lundi, Pékin avait enfoncé le clou par la voix d'une porte-parole de la diplomatie: "La démocratie et les droits de l'homme ne sont qu'une couverture hypocrite de l'Occident pour s'ingérer dans les affaires hongkongaises", a assuré Hua Chunying.

Les sujets établissant des parallèles entre les manifestations à Hong Kong et d'autres événements dans le monde ont par ailleurs fleuri dans les médias d'Etat chinois.

Ceux-ci "n'ont pas changé de ton depuis un mois et demi qu'ils qualifient les manifestations de violentes, ou encore d'émeutes demandant l'indépendance", estime Chin Yik Chan, chercheur à l'Université Xi'an Jiaotong-Liverpool.

Mais les récents exemples de troubles à l'étranger leur ont permis de "réaffirmer leur position".