Bardet: un recul pour la victoire, une avancée pour le podium

A contre-temps dans la montée finale vers La Rosière, Romain Bardet a encore perdu du temps sur les Britanniques Geraint Thomas et Chris Froome mais a vu plusieurs rivaux distancés.

A l'issue de cette deuxième étape, l'Auvergnat de l'équipe AG2R La Mondiale fait son entrée dans le top 10 au classement général (8e). A près de trois minutes de Thomas et un peu plus d'une minute et demie de Froome.

En contre-partie, ses tentatives dans les cinq derniers kilomètres de l'étape lui ont permis de reléguer plusieurs prétendants au podium, principalement le Danois Jakob Fuglsang (Astana) et le Britannique Adam Yates (Michelton), ou encore l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar).

"Je suis déçu, parce que je fais une grosse erreur en n'étant pas assez attentif quand Dan Martin part. Je n'étais pas dans le tempo aujourd'hui. Je pense que j'avais de bonnes jambes mais j'attaque à contre-temps", a regretté le Français sitôt après l'arrivée.

Dans la partie sélective de la montée finale, l'Auvergnat de 27 ans a plus été dans la réaction que dans l'action. Placé à un moment en fin de groupe, il n'a rien pu faire face à l'attaque de Geraint Thomas à 5,5 kilomètres de la ligne.

"Geraint Thomas était très fort, je pense que c'était le plus fort. Ils ont parfaitement joué le jeu de la course d'équipe avec Chris Froome", a noté Bardet.

Le Français s'est rapidement retrouvé privé de coéquipiers, avec Pierre Latour distancé dans la montée vers La Rosière, et le Suisse Mathias Frank, parti en échappée mais retardé par une chute dans la descente précédant la dernière ascension.

- "Je fais une grosse erreur" -

"A six, on ne peut pas peser sur la course comme on voudrait", a rappelé Bardet, privé de deux coéquipiers (abandons sur chutes d'Axel Domont et Alexis Vuillermoz) avant la montagne. "Il faut courir différemment".

Dans le final, Bardet s'est mis en réaction alors que le Néerlandais Tom Dumoulin, parti en contre dès la descente du Cormet de Roselend, avait anticipé les grandes manoeuvres. Il a tenté brièvement de suivre Thomas puis de contre-attaquer dans son groupe réduit à quelques unités.

Les à-coups de Bardet ont secoué le groupe et distancé Dan Martin... provisoirement. L'Irlandais a vite recollé et lancé une offensive à son tour qui a suscité la réaction de Froome et surpris le Français.

"Je fais une grosse erreur en laissant partir Dan Martin", a avoué Bardet. "Derrière il y a un peu trop de marquage. Je suis déçu, parce que ce sont des secondes qui partent. C'est dommage,les occasions passent".

"Mais les sensations vont crescendo et, demain, il y a une grosse étape. Je vais me battre encore", a prévenu Bardet.

Rendez-vous est pris jeudi à l'Alpe d'Huez. L'étape reine des Alpes propose trois cols hors catégorie, avec la Madeleine, le col de la Croix de Fer et surtout les 21 lacets mythiques de l'Alpe.