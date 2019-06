Baseball: festival offensif pour le premier match de MLB en Europe

La Ligue majeure nord-américaine de baseball (MLB) ne pouvait rêver meilleure publicité pour son sport en Europe: les New York Yankees et les Boston Red Sox ont disputé une rencontre complètement folle samedi (17-13) pour le premier match de MLB disputé sur le Vieux Continent, au London Stadium.

Ce match, véritable festival offensif, a duré au total 4 heures et 42 minutes, à trois minutes du record de la rencontre en neuf manches (sans prolongation) la plus longue de l'histoire de la ligue.

Les deux équipes se retrouvent pour un deuxième match dans la capitale anglaise dimanche.

Le Prince Harry et sa femme Meghan, présents pour cet événement, ont reçu des cadeaux des deux équipes pour leur bébé Archie, né le 6 mai. Et au pays du cricket roi, le stade était à guichets fermés: 59.659 spectateurs ont assisté à cette opposition entre les Red Sox, champions en titre, et les Yankees, équipe la plus titrée et la plus célèbre de MLB.

Le score fleuve, plus digne d'un match de football américain que de baseball, s'explique notamment par la pelouse artificielle, où la balle file plus rapidement que sur du gazon naturel. Les lanceurs des deux équipes ont été particulièrement mauvais, les titulaires étant chacun remplacés avant même la fin de la première manche ("inning"). Du jamais vu dans la longue rivalité entre ces deux équipes.

Pour la première fois depuis 30 ans en MLB, les deux formations ont chacune inscrit six points dans cette seule première manche. Et au total, les spectateurs chanceux ont vu six home runs au cours de cette soirée mémorable.

Le manager des Yankees Aaron Boone, ravi après cette victoire, confiait s'être un peu inquiété de voir la partie durer autant. "Je surveillais les spectateurs et je me demandais. Ils devaient penser: c'est longuet", a-t-il déclaré à la presse. "Mais il faudra leur rappeler qu'il n'y a pas 30 points à chaque match".

Même si la ligue avait déjà délocalisé des rencontres au Japon, en Australie, au Mexique ou à Porto Rico, le patron de la MLB Rob Manfred espère que ces deux matches disputés à Londres vont ouvrir la porte à un marché britannique qui pourrait s'avérer particulièrement lucratif. Un marché où la NFL (football américain) et la NBA (basket) ont déjà pris pied.

La MLB a déjà annoncé que l'an prochain les Cardinals de Saint-Louis et les Chicago Cubs viendraient disputer deux matches à Londres. En attendant d'aller peut-être conquérir d'autres villes européennes.