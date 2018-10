Baseball: les Boston Red Sox sur leur nuague

Les Boston Red Sox ont surclassé Dodgers des Los Angeles pour enlever dimanche les World Series, la finale de la Ligue majeure de baseball (MLB), pour la quatrième fois depuis 2004.

Les Red Sox se sont imposés quatre victoires à une et ont remporté la quatrième victoire décisive sur le score de 5 à 1 au Dodger Stadium, le stade de la franchise californienne.

Ils comptent désormais à leur palmarès neuf éditions des World Series, ce qui en fait la troisième équipe la plus titrée de l'histoire, à égalité avec les Oakland Athletics, mais encore loin des 27 titres des New York Yankees.

Les Red Sox, dont le précédent sacre datait de 2013, avaient déjà dominé la saison régulière avec 108 victoires en 162 matches, nouveau record dans leur histoire.

Ils ont poursuivi sur leur lancée en play-offs en dominant successivement les Yankees (3-1), les Houston Astros, champions en titre (4-1), et enfin les Dodgers.

Lors du match N.5, ils ont frappé quatre home-runs dont deux par Steve Pearce, élu meilleur joueur de la finale 2018.

"Ce titre est le résultat d'un long parcours, c'est le rêve de toute une vie", a expliqué Pearce qui a rejoint fin juin les Red Sox, sa septième équipe en onze saisons.

Le triomphe de Boston est aussi celui de son manager, Alex Cora, ancien joueur des Dodgers, nommé à la tête des Red Sox à la surprise générale il y a un an, à seulement 42 ans et sans aucune expérience préalable.

"Il a réussi à créer un sacré état d'esprit au sein de ce groupe, je n'ai jamais pris autant de plaisir", a insisté Pearce.

Les Dodgers, eux, se sont inclinés pour la deuxième année consécutive en finale (4-3 contre Houston en 2017).

Leur palmarès reste bloqué à six titres, le dernier remontant à 1988 et cette nouvelle désillusion jette une ombre sur les carrières de l'entraîneur Dave Roberts et du lanceur-vedette Clayton Kershaw.

"On reviendra et la saison prochaine, on gagnera, tout pointe dans la bonne direction: la philosophie de l'équipe, les joueurs...", a assuré Roberts, conspué par une partie du public avant le coup d'envoi de la rencontre de dimanche.

Kershaw a lui peut-être disputé son dernier match sous le maillot des Dodgers: à 30 ans, il dispose d'une option pour résilier son contrat et tenter de remporter, enfin, le titre suprême ailleurs.