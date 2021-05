Basket: avec Heurtel et Fall insaisissables, Villeurbanne corrige Monaco

Villeurbanne, porté par d'insaisissables Thomas Heurtel et Moustapha Fall, a corrigé Monaco, actuel leader du championnat de France de basket, 92 à 68, samedi après-midi dans le choc de l'Élite entre les deux équipes d'Euroligue la saison prochaine.

Initialement programmé début novembre pour le compte de la 8e journée d'Élite, ce match avait été reporté en raison de la pandémie de Covid-19 et du huis clos imposé dans les salles françaises. Il s'est finalement disputé samedi, toujours dans une Astroballe sans spectateur.

Les Monégasques enchaînent un deuxième revers consécutif, trois jours après s'être inclinés à Dijon. Ils encaissent ces deux défaites face à des concurrents pour le titre de champion, alors que la Ligue nationale de basket espère toujours organiser un Final 8 pour décerner le trophée, mi-juin.

Avec un ratio de 81% de victoires (17 sur 21 matches joués), la Roca Team conserve la tête, mais voit Dijon (79%) menacer sa première place. La JDA pourra se rapprocher encore un peu plus en cas de succès en soirée sur le parquet du Mans. L'Asvel de son côté signe son 17e succès pour 23 matches joués (74%) et monte sur le podium devant Strasbourg (73%).

Samedi à l'Astroballe, Thomas Heurtel a assuré le spectacle, notamment dans le troisième quart-temps, multipliant les passes décisives pour Moustapha Fall et les tirs à trois points.

"On a fait une bonne deuxième mi-temps, on a passé une vitesse supérieure et ça se voit au score. J'attendais ce match-là avec impatience. La victoire est méritée", a commenté Heurtel au micro de la chaîne L'Équipe après la rencontre.

Le meneur des Bleus a bouclé la rencontre avec 25 points, et 8 passes décisives. Le duo Heurtel/Fall a été intenable, Fall inscrivant un double-double au passage, avec 27 points et 10 rebonds (36 d'évaluation), alors que Guerschon Yabusele, avec ses 17 points, n'a pas été en reste.

Le troisième quart-temps a été fatal pour Monaco, qui a encaissé un sévère 20-5 dans les cinq premières minutes, alors que les deux équipes étaient au coude-à-coude à la pause (37-35 pour l'Asvel).

Cette grosse performance des joueurs de TJ Parker envoie un message clair à la concurrence: il va falloir compter avec Villeurbanne, qui est toujours tenante du titre national (2019, la saison 2020 a été arrêtée prématurément en raison de la pandémie de Covid-19).