Basket: Bourges lance sa saison en remportant le choc contre Lyon en Ligue féminine

Les basketteuses de Bourges ont idéalement lancé leur saison en remportant le choc de la Ligue féminine contre les Lyonnaises, championnes de France en titre (2019) 74 à 62, mercredi soir dans leur salle du Prado.

Près de six semaines après l'annulation au dernier moment de la finale de la Coupe de France prévue le 18 septembre à Bercy, à la demande des joueuses et des staffs des deux clubs en raison de cas de Covid-19 au sein des deux effectifs, le Tango et l'Asvel se sont affrontés mercredi soir dans le cadre de la Ligue féminine.

Entretemps, le championnat de France féminin de basket a lancé sa saison 2020/21, et la septième journée est prévue en fin de semaine. Mais Berruyères et Lyonnaises ont vu leur rencontres reportées de semaine en semaine.

Elles ont enfin pu jouer mercredi pour la première fois, et c'est Bourges qui a mieux géré ce premier match sous forme d'affiche. Arrivée cet été en provenance de Charnay, Laetitia Guapo a inscrit 22 points et terminé meilleure marqueuse de la rencontre.

"Enfin de retour au Prado! Chers supporters, chers partenaires, on vous aime! Ça fait trois mois que l'on se prépare. Merci à vous!", a lancé la capitaine de Bourges, Elodie Godin aux spectateurs de la salle de Bourges, dans une jauge limitée à 1.500 personnes.

L'annonce par Emmanuel Macron d'un nouveau confinement à partir de vendredi et jusqu'au 1er décembre, laisse la suite de la Ligue féminine en suspens, le président de la République n'ayant pas évoqué lors de son allocution le sort des compétitions sportives professionnelles et leur éventuelle poursuite à huis clos.