Basket: des Françaises encore sur courant alternatif en vue du Mondial

Bis repetita: l'équipe de France féminine de basket, encore en rodage, a battu pour la seconde fois en une semaine la Lettonie, vendredi à Paris (74-64), en match de préparation pour le Mondial-2018 (22-30 septembre).

Après une victoire avec 16 points d'avance il y a huit jours en Espagne (82-66), les joueuses de Valérie Garnier ont remis le couvert, à domicile cette fois sur le parquet de Coubertin, et sous les yeux de Tony Parker.

"On a eu un peu moins de domination en première mi-temps par rapport au match en Espagne. On a pris trop de paniers, 37 points c'est beaucoup trop pour nous. On a pu changer des choses en seconde mi-temps. Il y a encore des choses à améliorer, mais on est encore en phase de préparation", a souligné Garnier après la rencontre.

Durant toute celle-ci, les coéquipières d'Endy Myiem ont cependant été sur courant alternatif, encore en réglages à deux semaines de leur entrée en lice à Tenerife contre la Corée du Sud.

Elles ont ainsi enchaîné de bonnes phases défensives (14 points dans le premier quart-temps, 12 dans le 3e), avec des trous un peu plus inquiétants - 16 points encaissés en seulement 5 minutes au début du deuxième quart-temps avec un retard de trois points (30-27) et une faible adresse au tir (46% à 29/63).

Elles ont pu s'appuyer sur une excellente Alexia Chartereau, l'intérieure de Bourges bouclant à 9/10 sur la première mi-temps (18 points au total, meilleure marqueuse), et le réveil de son arrière Marine Johannès avant le retour au vestiaire, auteure de quelques mouvements de grande classe, comme à son habitude (16 points).

Très solideS défensivement, elles ont toutefois peiné à faire le trou n'arrivant pas à aller au-delà de la dizaine de points d'avance.

Les Françaises poursuivront leur préparation samedi soir (20h30), avec un test contre l'Australie, 4e nation mondiale et habituée des podiums internationaux (9 fois sur la "boite" mondiale ou olympique sur 11 depuis 1996).