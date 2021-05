Basket: Dijon chute lourdement, l'Asvel solide

Dijon, dauphin de Monaco dans le championnat de France Élite de basket, s'est lourdement incliné face au mal classé Pau-Orthez mardi (81-54), tandis que l'Asvel n'a pas tremblé pour remporter son match en retard contre Roanne (101-93).

La JDA a souffert d'une adresse catastrophique, notamment dans le deuxième quart-temps où les Dijonnais n'ont marqué que six points.

Eux qui restaient sur six victoires consécutives en championnat, série seulement interrompue par la défaite en finale de la Coupe de France contre l'Asvel samedi 24 avril (77-61), ont préparé de la plus mauvaise des manières la réception de Monaco, leader du classement et récent vainqueur de l'Eurocoupe, lors de leur prochain match mercredi 12 mai.

La défaite les empêche de mettre la pression sur les joueurs du Rocher: les Monégasques comptent certes deux victoires en moins, mais ont joué cinq rencontres de moins qu'eux.

La victoire permet aux Palois de reprendre espoir pour leur maintien: avec leur septième victoire en championnat, ils sont revenus à hauteur de Chalon-sur-Saône, défait dans la soirée après prolongation par Limoges (96-95). Ils sont quinzièmes, même s'ils restent encore sous la menace du dix-septième et premier relégable, Châlon-Reims, défait par le Mans (77-72)

Parmi les poursuivants de Monaco, l'Asvel n'a pas baissé de rythme en s'imposant contre une équipe de Roanne accrocheuse jusqu'au dernier quart-temps. Avec leur quatrième victoire en cinq matches depuis la fin de leur campagne d'Euroligue, début avril, les Villeurbannais remontent dans le championnat.

L'Asvel a la troisième place de Strasbourg en ligne de mire et reviendrait à la hauteur du podium en cas de victoires lors de ses matches en retard, le premier dès vendredi contre le Portel.

Les Nordistes, désormais onzième, se sont un peu plus éloignés de la huitième place, synonyme de play-offs après leur défaite sur le fil contre Nanterre 76-75.

Dans les derniers matches de la soirée, Orléans a assuré face à Boulazac, dernier du championnat, (91-68) et reste en course pour les play-offs tandis que Cholet a battu Gravelines-Dunkerque 105-90.