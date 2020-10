Basket: Dijon poursuit sur sa lancée, Nanterre enchaîne, Boulazac joue enfin

Les basketteurs de la JDA Dijon ont remporté leur troisième succès en autant de rencontres et rejoignent Boulogne-Levallois et Bourg-en-Bresse en tête du Championnat de France, alors que Nanterre a enchainé une nouvelle victoire et Boulazac a enfin joué son premier match, samedi soir.

Le début de la saison 2020/21 d'Elite est fortement perturbé par la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19. La 5e journée a ainsi été marquée par le report de trois rencontres (Le Mans - Boulogne-Levallois, Limoges - Bourg-en-Bresse, et Villeurbanne - Gravelines).

Dans ce championnat chamboulé par les reports (aucune des cinq journée n'a pour le moment été jouée dans sa totalité), Dijon a réalisé le bon coup samedi soir, en s'imposant sur son parquet contre Pau-Orthez (87-71), grâce aux 18 points de l'ailier fort belge Hans Vanwijn et aux 19 points de l'ailier américain Chase Simon.

La JDA rejoint les Metropolitans 92 et la JL Bourg en tête du classement avec trois victoires et aucune défaite au compteur.

Pour l'Elan béarnais, il s'agissait du premier match de championnat depuis la découverte d'un foyer de contamination au Covid-19 au sein de l'effectif. Le 28 septembre le match de championnat contre Le Mans avait été reporté au dernier moment et le 5 octobre, le club annonçait que l'ensemble de son groupe professionnel avait été testé positif au nouveau coronavirus.

Derrière le trio de tête, Nanterre compte également un troisième succès après sa victoire à domicile contre Strasbourg (89-80) samedi après-midi. Les joueurs de Pascal Donnadieu enchaînent parfaitement après leur défaite en ouverture de la saison mi-septembre contre Bourg et affichent le même bilan que Limoges (trois victoires et un revers).

Ils passeront un vrai test contre l'Asvel dimanche prochain, à condition que les Villeurbannais puissent jouer, alors que l'effectif rhodanien est actuellement placé à l'isolement en raison de plusieurs cas de Covid-19.

Boulazac, touché par le Covid-19 et qui n'avait pas pu jouer ses quatre premiers matches, a enfin pu lancer sa saison, un mois après le début de l'Elite. Les Dordognais se sont inclinés sur le fil 71 à 70 à domicile contre Le Portel.

Seulement trois équipes ont joué tous leurs matches depuis le début de la saison: Strasbourg (deux victoires), Cholet et l'Elan Chalon (un succès).