Basket: Durant en fer de lance d'une Team USA renouvelée aux Jo de Tokyo

Kevin Durant, double champion olympique, sera le fer de lance d'une équipe des Etats-Unis de basket renouvelée, en quête d'une quatrième médaille d'or olympique consécutive, dont la sélection a été dévoilée lundi pour les Jeux de Tokyo (23 juillet-8 août).

Exit LeBron James, exit Steph Curry, qui ne seront pas du voyage: la star de Team USA version Tokyo sera celle des Brooklyn Nets. Durant, 32 ans, fait partie d'une très puissante équipe américaine dirigée par Gregg Popovich, l'entraîneur des San Antonio Spurs, avec pour adjoints Steve Kerr, Lloyd Pierce et Jay Wright.

Durant, médaillé d'or aux Jeux avec les États-Unis en 2012 et 2016, devient le quatrième basketteur américain sélectionné dans trois équipes olympiques ou plus, avec Carmelo Anthony (4), Lebron James (3) et David Robinson (3).

James avait indiqué après l'élimination des Lakers en play-offs vouloir se préserver physiquement, à l'instar d'Anthony Davis, qui a passé une grande partie de la saison dernière à soigner des blessures. Et Steph Curry ne s'est pas positionné assez clairement.

L'équipe sera composée de trois joueurs actuellement engagés en play-offs NBA: l'arrière de Phoenix Devin Booker et le duo de Milwaukee Khris Middleton/Jrue Holiday. Les finales doivent se terminer au plus tard le 22 juillet, un jour avant le début officiel des Jeux.

"Je suis heureux pour les joueurs sélectionnés et j'ai hâte d'avoir l'occasion de travailler avec ce merveilleux groupe lors du début de l'entraînement le 6 juillet à Las Vegas", a déclaré Popovich.

De son côté, le directeur de la sélection américaine Jerry Colangelo a évoqué les perturbations causées par la pandémie de Covid-19, qui a obligé la saison 2020/2021 de NBA à se dérouler plus tard et rendu la sélection de l'équipe "difficile".

"Nous avons encore beaucoup de défis à relever, mais je crois que ces joueurs deviendront une équipe dont tous les Américains seront fiers". a-t-il ajouté.

L'équipe des Etats-Unis de basket pour les Jeux olympiques de Tokyo:

Bam Adebayo (Miami Heat), Bradley Beal (Washington Wizards), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Brooklyn Nets), Jerami Grant (Detroit Pistons), Draymond Green (Golden State Warriors), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks), Zach LaVine (Chicago Bulls), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics).