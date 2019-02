Basket Elite: Villeurbanne repart de l'avant, coup d'arrêt pour Limoges

Villeurbanne repart de l'avant: après trois défaites consécutives dans le Championnat de France de basket, l'Asvel a remporté samedi un difficile succès contre Levallois (81 à 75) pour le compte de la 19e journée et conserve la tête du classement de l'Elite.

Limoges, qui restait sur sept victoires consécutives, a enregistré sa première défaite depuis le 24 novembre, battu à Fos-sur-Mer (87-72).

A l'Astroballe, l'Asvel menait tranquillement la rencontre avec jusqu'à 25 points d'avance au cours du troisième quart-temps (62-37, 27e), avant de voir Levallois revenir progressivement dans la rencontre.

"On a eu une très grosse avance, mais on a perdu notre concentration et on ne peut pas se permettre cela contre une équipe comme Levallois", a expliqué AJ Slaughter, meilleur marqueur de la rencontre avec 19 points, au micro de RMC Sports.

L'Américain a évolué à un poste de meneur, différent de celui qu'il occupe habituellement. "Je me définis plus comme un arrière, mais j'ai du jouer meneur ce soir, avec Theo Maledon qui s'est blessé. Ce n'est pas naturel pour moi, mais j'ai essayé", a-t-il précisé.

Le match a été accroché sur la fin, avec Levallois qui a recollé à cinq points dans la dernière minute (80-75). Mais les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont pu conserver six points d'avance pour signer un 14e succès en 19 journées.

Derrière l'Asvel, Nanterre s'est incliné à domicile contre Monaco 82 à 77, et laisse les Villeurbannais s'échapper à nouveau (12 victoires pour sept défaites pour la JSF).

En déplacement à Fos-sur-Mer, avant-dernier d'Elite, Limoges a fait toute la rencontre derrière au score, et n'a jamais pu pousser les joueurs des Bouches-du-Rhône. La série limougeaude s'arrête donc à sept victoires de rang.

Prochain adversaire du CSP (11 victoires, 8 défaites), Strasbourg a aussi eu du mal à battre une modeste équipe de Cholet (15e, six victoires), signe que la SIG (même bilan que Limoges) n'est pas encore au mieux. Balayés à Pau-Orthez 98-57 il y a une semaine, les Alsaciens ont réussi à redresser la barre à domicile au Rhénus en s'imposant 96-82.

Jarell Eddie a terminé la rencontre avec 20 points, meilleur marqueur, alors que le pivot Youssoupha Fall a signé un double-double (15 points, 13 rebonds).

Ils passeront un gros test la semaine prochaine à Beaublanc, avant de se rendre à Marne-la-Vallée la semaine suivante pour la Leaders Cup, qui réunit les huit meilleures équipes de la phase aller d'Elite.