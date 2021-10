Basket Euroligue: le Real Madrid a ses quatre mousquetaires

Karim Benzema n'est pas le seul Français à faire rêver le Real Madrid: la section basket du club a recruté récemment trois internationaux tricolores, Vincent Poirier, Thomas Heurtel et Guerschon Yabusele, devenus, avec Fabien Causeur, présent depuis 2017, les quatre mousquetaires de la "Maison blanche".

Avant leur premier duel contre un club français, Monaco, mercredi (20h45) pour la 3e journée d'Euroligue, le bilan de leur début de saison 2021-22 avec le Real Madrid, 2e derrière l'inévitable Barça en championnat avec cinq victoires en autant de matches:

. Guerschon Yabusele

Sans aucun doute le Français le plus en forme du Real en ce début de saison. Arrivé cet été en provenance de Villeurbanne, le puissant intérieur, passé par les Boston Celtics en NBA, n'a pas mis longtemps à séduire le public espagnol.

Pour son premier match sous le maillot blanc, mi-septembre, Yabusele, 25 ans, a fini meilleur marqueur (15 points) du Real lors de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne remportée sur le fil (70-72) contre Tenerife.

Meilleur marqueur du Real en Liga ACB avec 11,6 pts de moyenne et joueur le plus utilisé par Pablo Laso depuis la reprise, l'international français, rentré du Japon comme ses coéquipiers avec une médaille d'argent autour du cou, a continué son oeuvre en Euroligue: il a par exemple cumulé 15 points, 4 rebonds et 4 passes décisives lors de l'affiche de la première journée face au champion en titre, l'Efes Istanbul.

. Vincent Poirier

Principale recrue de la "Maison blanche" au printemps dernier, Vincent Poirier n'a pas regretté d'avoir fait le grand saut de la NBA à l'Espagne.

"Je reviens (en Europe) pour tout gagner", avait confié le grand intérieur (2,13 m) à l'AFP en mai. Et après une bonne fin de saison 2020-2021, Poirier a lancé sa nouvelle saison en trombe, avec 16 points et 11 rebonds lors de la victoire (88-83) contre le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne.

A Madrid, l'ancien joueur de Paris-Levallois et de Baskonia en Liga ACB a retrouvé du temps de jeu et a recommencé à faire sa loi sous les arceaux. Poirier, 27 ans, a notamment signé dimanche un contre spectaculaire sur Jasiel Rivero, qui a été classé meilleure action de la dernière journée du championnat d'Espagne.

. Thomas Heurtel

Dix mois après l'incroyable scenario de son départ avorté du FC Barcelone --et notamment de l'épisode de l'aéroport d'Istanbul, où le club l'avait empêché de monter dans l'avion de l'équipe pour le laisser en Turquie--, Heurtel, 32 ans, est enfin passé chez l'éternel rival madrilène, après un bref détour par l'Asvel.

Au Real, le meneur de l'équipe de France monte en puissance: auteur de 11 points à 4/4 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 19 d'évaluation en 13 petites minutes face à Valence dimanche en Liga, Heurtel a pris le pli de la prestigieuse formation madrilène.

Et en Euroligue, contre son ancienne équipe d'Efes Istanbul (2014-17), Heurtel a enregistré 15 points.

. Fabien Causeur

Lui, c'est l'ancien de la maison : Fabien Causeur, présent au Real Madrid depuis 2017, est le seul membre des quatre fantastiques à ne pas avoir été du voyage au Japon cet été pour les Jeux olympiques.

A 34 ans, le Brestois est aussi le doyen du quatuor: son temps de jeu s'en ressent cette saison, puisque il est le Français du Real qui joue le moins (16,5 min par match), et celui qui score le moins (4,3 pts par match).