Basket: Heurtel pas définitivement "rayé" des Bleus, selon Diaw

Le meneur Thomas Heurtel, qui n'est plus sélectionnable en équipe de France après avoir rejoint un club russe cette saison, n'est pour autant pas définitivement "rayé" chez les Bleus, a déclaré mardi le manager Boris Diaw, tempérant ainsi des propos récents du président de la Fédération.

Jean-Pierre Siutat avait indiqué le 1er novembre à L'Equipe que Heurtel ne reviendrait pas en équipe de France après s'être engagé cet été sur l'honneur, comme tous les internationaux à la suite de la guerre en Ukraine, à ne pas rejoindre un club russe ou bélarusse. Moins de deux mois plus tard, le Zenith Saint-Pétersbourg officialisait son recrutement.

"On pourra discuter de ceux déjà en Russie qui n'avaient pas signé l'attestation (Livio Jean-Charles au CSKA Moscou et Louis Labeyrie à l'Unics Kazan) mais concernant Thomas, à qui on avait clairement présenté les choses, il n'a pas respecté son engagement. À date, pour moi, je considère qu'il n'y sera plus (en équipe de France). C'est terminé" avait déclaré Siutat au quotidien sportif.

Heurtel, médaillé d'argent de l'Euro avec les Bleus en septembre, a signé pour une année plus une autre en option avec son nouveau club russe.

Pourrait-il dès lors redevenir sélectionnable l'été prochain, en vue du Mondial-2023 (25 août-10 septembre) en cas de qualification des Bleus, et des JO 2024 de Paris, si jamais il n'activait pas son année supplémentaire?

"On n'est pas encore là-dessus. On peut seulement parler de maintenant, pour le futur il y aura des décisions à prendre" a répondu Diaw lors d'un point de presse à Nanterre, où les Bleus préparent deux rencontres de qualification au Mondial-2023, jeudi en Lituanie puis lundi à Pau contre la Bosnie-Herzégovine.

Relancé sur le fait de savoir si Heurtel n'était dès lors pas définitivement rayé des rangs des Bleus, Diaw a rétorqué: "Ni rayé, ni en équipe de France non plus."

Heurtel, 33 ans, avait indiqué le 10 octobre n'avoir "complètement rien à foutre" des critiques sur sa décision de rejoindre le Zénith Saint-Pétersbourg.