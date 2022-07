Basket: Joffrey Lauvergne s'engage avec Villeurbanne

L'intérieur international français, Joffrey Lauvergne, s'est engagé pour trois ans avec l'Asvel Lyon-Villeurbanne, a annoncé vendredi le club champion de France de basket et membre permanent de l'Euroligue.

"Les arrivées de Nando de Colo (qui a rejoint le club fin juin, ndlr) et Joffrey Lauvergne représentent beaucoup", s'est félicité Tony Parker, le président rhodanien. "C'est dans la continuité de notre projet, amener l'Asvel le plus haut possible en Europe en mettant le basket français en avant. Leurs expériences vont être extrêmement précieuses pour encadrer ce groupe très ambitieux", a ajouté "TP" sur le site internet du club.

Lauvergne, 30 ans, compte 85 sélections en équipe de France avec laquelle il a été champion d'Europe en 2013 aux côtés de Tony Parker, Nicolas Batum, directeur des opérations basket de l'Asvel et actionnaire, Nando de Colo, l'une des recrues majeures de l'Asvel cette saison ou encore Charles Kahudi et Antoine Diot, déjà membres de l'effectif.

Le pivot de 2,11 m a évolué trois saisons en NBA et disputés 210 matches entre 2015 et 2018, avec Denver, Oklahoma, Chicago et San Antonio où il a retrouvé Parker lors de la saison 2017-2018.

En Europe, Joffrey Lauvergne a porté les couleurs de Châlon-sur-Saône où il a débuté chez les professionnels (2009-2012) avant de jouer à Valence (Espagne, 2012), au Partizan Belgrade (Serbie, 2012-2014), au Khimki Moscou (Russie, 2014-2015), à Fenerbahçe (Turquie, 2018-2020) ou au Zalgiris Kaunas (Lituanie, 2020-2022) totalisant 117 matches en Euroligue (9,1 points et 5 rebonds de moyenne lors de sa carrière) et terminant meilleur rebondeur de la compétition en 2014.