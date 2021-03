Basket: l'Asvel éliminée par Sopron en quarts de l'Euroligue dames

Les basketteuses de l'Asvel-Lyon sont éliminées de l'Euroligue, malgré leur victoire contre les Hongroises de Sopron 75 à 62 vendredi, un succès qui n'a pas été suffisamment large pour rattraper le revers de l'aller 94-66, vendredi à Sopron.

Les joueuses de Valéry Demory ont mené au maximum de 22 points au cours du 3e quart-temps, et ont pu espérer un moment réaliser une incroyable remontée dans ce match retour, mais elles ont vu les Hongroises revenir au score dans le quatrième et dernier quart-temps.

Lorsque la meneuse des Lyonnaises Ingrid Tanqueray a inscrit son lancer franc à la 27e minute, les coéquipières de Héléna Ciak ont bien cru qu'elles étaient en mesure de réaliser l'impossible. A ce moment du match retour, les Lionnes menaient 59 à 37, et il ne manquait que quatre points pour combler totalement l'écart du match aller et plus de 13 minutes à jouer.

Mais la débauche d'énergie pendant près de trois quarts-temps s'est ensuite payée et les joueuses de Sopron ont pu revenir à une quinzaine de points de Lyon pour maîtriser l'écart et se qualifier pour leur deuxième Final 4 après 2018, lorsqu'elles avaient atteint la finale (défaite contre les Russes d'Ekaterinbourg).

Les 16 points de Marine Johannès, les 14 points de Héléna Ciak et les 12 points d'Aleksandra Crvendakic (assortis de 6 rebonds pour la Serbe), n'auront pas été suffisants.

L'Asvel, championne de France en titre (2019), disputait le premier quart de finale de son histoire en Euroligue et devra encore un peu patienter pour atteindre le Final 4 de la compétition reine du basket européen, objectif affiché depuis que Tony Parker est devenu actionnaire majoritaire et président du club en 2017.

Place désormais à la Ligue féminine, où l'Asvel traverse une passe difficile. Elle a perdu trois de ses quatre derniers matchs du Championnat de France et s'est rendue en Hongrie sans son Américaine Alysha Clark, blessée.