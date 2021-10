Basket: "L'Euroligue, c'est la petite déception de ma carrière", affirme Dumerc

L'ex-meneuse de l'équipe de France Céline Dumerc (39 ans) revient pour l'AFP sur sa décision de prolonger avec Basket Landes et évoque l'Euroligue, "la petite déception de (sa) carrière", avant l'entrée en lice de son équipe dans la compétition jeudi à Schio (Italie).

Q: Basket Landes avait terminé dernier de son groupe en Euroligue la saison dernière. Comment abordez-vous cette nouvelle campagne?

R: "Je suis contente dans la mesure où les supporters de Basket Landes vont enfin voir le très haut niveau européen (après le huis clos lié à la pandémie, ndlr). Maintenant, savoir ce qu'on va faire dans cette compétition... Cela va être très difficile. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas de perdre les matches, parce qu'on est capable d'accrocher n'importe qui à la maison, c'est l'enchaînement des rencontres qui me fait plus peur, avec un très gros match le mercredi ou le jeudi et ensuite rejouer le week-end en championnat. Aujourd'hui, on n'a pas l'effectif pour, avec notamment des blessées. Comment jouer sur les deux tableaux? Ce sera le point délicat sachant que le plus important pour le club, ce n'est pas l'Euroligue mais le championnat. On est engagé dans l'Euroligue et on va disputer les matches. Mais ça va être dur."

Q: L'Euroligue manque à votre palmarès. Est-ce un grand regret de ne pas l'avoir gagnée?

R: "Depuis les derniers titres de Valenciennes (2002, 2004) et de Bourges (1997, 1998, 2001), les clubs français n'ont plus les moyens de ce que les clubs turcs et russes peuvent offrir aux meilleures joueuses. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de m'expatrier en Russie, à Ekaterinbourg (2009-2011). Malheureusement, les deux années où j'y ai joué, on s'est fait éliminer deux fois en demie. Donc je n'ai jamais eu l'occasion de disputer une finale. C'est la petite déception de ma carrière mais j'ai quand même eu la chance d'essayer. Je ne suis pas amère parce que je sais à quel point c'est dur."

Q: Quel est votre meilleur souvenir de titre?

R: "Il y a le premier titre européen en 2009. L'histoire était hyper chouette entre nous et personne ne nous attendait à ce niveau-là. La médaille d'argent olympique (2012) aussi. Ce n'est pas un titre mais c'était inespéré. J'ai envie de citer également celui de champion de France la saison dernière avec Basket Landes, parce que c'était inespéré aussi. Les titres les plus intenses que j'ai pu vivre, c'est ceux où on était outsider. Ce sont les meilleurs moments."

Q: Vous avez prolongé d'une saison avec Basket Landes alors que vous comptiez arrêter en 2021. Est-ce la dernière danse?

R: "Je préfère ne pas me prononcer et prendre en considération ce qui va se passer dans les mois à venir. Ce que j'ai fait l'année dernière, je l'assume et je ne regrette pas mon choix. Cela a été un vrai questionnement pour moi de revenir sur ma décision. J'avais annoncé que j'arrêtais... Le fait de changer d'avis m'a pesé un temps. Mais l'envie de continuer était trop forte. Dans ma tête, c'est la dernière (saison). Mais je préfère ne pas l'annoncer."

Q: Vous êtes aussi manager générale de l'équipe de France. Le fait d'être toujours joueuse rend-il cette fonction plus simple?

R: "Je ne sais pas. Il y a du positif et du négatif dans cette double casquette. J'ai une autre mission avec mon club donc je ne suis pas à 100% connectée avec la fédération et l'équipe de France. Cela peut être un point négatif. Je ne suis pas hyper flexible dans mes disponibilités. Mais je suis aussi au contact des joueuses, je les vois et les suis au plus près. Ça, c'est positif."

Propos recueillis par Ludovic LUPPINO