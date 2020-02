Basket: la France réagit face au Monténégro

Les basketteurs français ont réagi en battant largement le Monténégro, 85 à 66, lundi à Mouilleron-le-Captif, en qualifications pour l'Euro-2021.

Les Bleus avaient commencé ces éliminatoires, disputés sans les joueurs de NBA et d'Euroligue, par une défaite vendredi en Allemagne (83-69).

Pour obtenir leur billet, les hommes de Vincent Collet doivent finir dans les trois premiers d'un groupe de quatre qui comprend aussi la Grande-Bretagne.

Dominateurs mais un peu irréguliers, les Bleus ont laissé plusieurs fois revenir les Monténégrins dans le match avant de placer le coup d'accélérateur définitif dans le dernier quart-temps (25-12).

"On a su montrer un autre visage en jouant avec beaucoup d'énergie. On a su se passer mieux la balle et on a joué tous ensemble même si on a manqué encore quelques shoots", a commenté au micro de Canal+ Guerschon Yabusele.

L'ancien intérieur des Boston Celtics, qui jouait jusqu'à il y a quelques semaines dans le championnat de Chine où il ne devrait pas retourner, a été le meilleur Français avec 15 points, dont plusieurs dunks spectaculaires.

Avec une équipe peu expérimentée (7 sélections de moyenne), les Français ont fait la loi à l'intérieur avec Moustapha Fall (12 points) et ont su durcir le jeu en défense aux moments cruciaux. L'arrière Yakuba Ouattara a inscrit 11 points.

"On avait tous quelque chose à prouver, on avait envie de bien faire et on a fait les efforts défensivement devant notre public", a dit Amath Mbaye, le seul du groupe à avoir participé au Mondial cet été.

Les prochains matchs de qualification, en Grande-Bretagne et face à l'Allemagne, auront lieu en novembre 2020. L'Euro se déroulera en août 2021 dans quatre pays, l'Allemagne, l'Italie, la Géorgie et la République tchèque.