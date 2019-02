Basket: la Slovénie, championne d'Europe, rate la qualification pour le Mondial-2019

La Slovénie, championne d'Europe en titre mais privée de sa pépite et star NBA Luka Doncic, a raté la qualification pour le Mondial-2019 de basket en Chine (31 août-15 septembre), principal absent européen à l'issue des éliminatoires terminés lundi.

Le tirage au sort aura lieu à Shenzhen, l'une des villes hôtes, le samedi 16 mars (18h30 locales, 10H30 GMT), et sera effectué par la légende des parquets, Kobe Bryant.

Les six fenêtres internationales mises en place par la Fédération internationale (Fiba) à partir de novembre 2017, au cours desquelles les joueurs NBA et Euroligue n'ont pas pu rejoindre leur sélection, ont laissé deux grosses sélections européennes sur le carreau.

MVP de l'Euroligue et du Final Four de l'Euroligue l'an passé avec le Real Madrid, et auteur d'un début de saison remarqué avec les Dallas Mavericks, Luka Doncic (19 ans) n'a pu revêtir le maillot d'une sélection slovène considérablement amoindrie.

Avec seulement trois victoires en douze rencontres, les champions d'Europe en titre restent à quai, tout comme la Croatie, qui n'a guère fait mieux (quatre victoires), privée de ses deux meilleurs joueurs Bojan Bogdanovic (Indiana Pacers) et Dario Saric (Minnesota Timberwolves).

Dans la zone Europe, l'Espagne, la Lituanie, la France, et la Grèce ont terminé en tête de leur groupe, avec un statut de tête de série. La Serbie, vice-championne d'Europe 2017 et vice-championne du monde 2014, est passée in extremis, se qualifiant lors de la 12e et dernière journée avec une victoire à Belgrade contre Israël.

Dans les trois autres zones (Amériques, Asie et Afrique), la logique a été respectée, avec la qualification des États-Unis, de l'Argentine, de la Tunisie (championne d'Afrique) ou de l'Australie (championne d'Asie).

Les 32 équipes qualifiées seront réparties en huit groupes de quatre, pour une première phase. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la seconde phase de quatre groupes de quatre, avant les quarts de finale.

Ce Mondial délivrera les sept premiers tickets pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 (2 pour l'Europe, 2 pour les Amériques, 1 pour l'Afrique, 1 pour l'Asie et 1 pour l'Océanie).

Les qualifiés:

Zone Amériques (5/7): Argentine, États-Unis, Canada, Venezuela, Brésil

Zone Afrique (5/5): Tunisie, Angola, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire

Zone Asie (pays hôte + 7/7): Chine (pays-hôte), Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Jordanie, Australie, Japon, Iran, Philippines

Zone Europe (12): Espagne, Turquie, Monténégro, Lituanie, Italie, Pologne, France, Russie, République tchèque, Grèce, Allemagne, Serbie