Basket: le Zenit Saint-Pétersbourg se relance en coulant l'Asvel en Euroligue

Le Zenit Saint-Pétersbourg a repris la 8e et dernière place qualificative pour les play-offs de l'Euroligue de basket en laminant vendredi l'Asvel Lyon-Villeurbanne (87-53) lors de la 33e et avant-dernière journée de la saison régulière.

Les hommes de TJ Parker, déjà éliminés de la course à la phase finale, ont bien résisté au début, n'étant menés 25-20 au bout du premier quart-temps puis 41-37 à la mi-temps, après avoir brièvement mené 29-28 grâce à William Howard et Norris Cole, très remuants.

Le Zenit a mis un très gros coup d'accélérateur à la reprise, pour mener 48-37 grâce à un Billy Baron redoutable, puis 61-41 (+20) grâce à un panier à trois points de Kevin Pangos, bien remis de sa blessure de la saison dernière.

A la fin du 3e quart-temps, la messe était dite: 66-43 (+23) pour les Russes, devant un public rassuré sur la perspective d'une première qualification historique pour les play-offs. Alors qu'ils avaient perdu, avant l'Asvel, quatre de leurs cinq derniers matches.

L'avalanche de points a continué: 80-49 pour le Zenit à cinq minutes de la fin d'un match à sens unique. Et donc 87-53 (+32) au buzzer. "Mes joueurs ont bien exécuté les plans défensifs, nous avons notre destin en mains", a souligné Xavi Pascual, l'entraîneur du Zenit, très satisfait.

Les Villeurbannais, déjà éliminés des play-offs, n'ont plus gagné à l'extérieur, en Europe, depuis leur exploit fin février à Barcelone. Ils restent 14es du classement derrière le Maccabi Tel Aviv qu'ils vont justement rencontrer dimanche soir, en Israël, dans un match en retard.

Grâce à ce succès indispensable, le 18e de la saison pour 14 défaites, les Russes prennent la dernière place qualificative, avec encore deux matches à jouer, aux Espagnols de Vitoria, défaits jeudi à domicile par l'Efes Istanbul (101-111).

Le Real était 7e avant son match du soir contre Olympiakos, et Valence, qui s'est imposé à Berlin vendredi (90-86), a toujours une petite chance, avec le même nombre de matches joués (33) que Vitoria et le même ratio victoires/défaites (18/15).

Barcelone, l'Efes Istanbul, le CSKA Moscou, le Fenerbahçe, Milan et le Bayern sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Il reste deux tickets à prendre. Et deux derniers matches à jouer à domicile pour le Zenit, face au Maccabi et au Panathinaïkos.