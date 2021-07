Basket: les Français s'inclinent contre le Japon 81 à 75 en préparation olympique

Les basketteurs français se sont inclinés contre le Japon 81 à 75, dimanche à Oshino (Japon), pour leur dernier match de préparation avant leur entrée dans le tournoi olympique contre les États-Unis dans une semaine (25 juillet) à Tokyo.

Les joueurs de Vincent Collet devaient, initialement, encore affronter l'Italie avant de débuter les Jeux, mais la rencontre a été annulée par les autorités japonaises, la Nazionale n'ayant pas été autorisée à se rendre à Oshino, à une bonne centaine de kilomètres à l'ouest de Tokyo.

Les Bleus ont donc disputé trois matches de préparation pour les Jeux olympiques, où ils visent le podium. Ils ont subi trois défaites en tout, deux contre l'Espagne (86-77 à Malaga et 87-79 à Paris-Bercy) et une contre le Japon dimanche.

Alors que les Jeux se dérouleront à huis clos, les Bleus ont évolué dimanche dans une salle d'Oshino avec 3.000 spectateurs, soit une jauge de moitié avec un siège sur deux laissé libre.

Dépassés pendant les deux premiers quarts-temps (46-30 pour le Japon), les Français ont refait leur retard dans le troisième quart-temps, effaçant 13 des 16 points de retard après 20 minutes pour entamer les dix dernières minutes avec trois points de retard (61-58) sur le Japon.

Face à la vitesse collective des Japonais, emmenés par leur star NBA et porte-drapeau de la délégation pour la cérémonie d'ouverture le 23 juillet, Rui Hachimura (19 points), les coéquipiers de Nicolas Batum (10 points et 5 passes décisives) ont réussi à recoller à égalité à moins de quatre minutes de la fin (74-74).

Mais ils ont trop bafouillé leur basket, à l'image des treize pertes de balle et huit interceptions japonaises, comme celle concédée par Nando de Colo sur une possession qui pouvait permettre aux Français de prendre les commandes à 74-74. Les 16 points d'Evan Fournier, une nouvelle fois meilleur marqueur tricolore, n'auront pas suffi.

"On a raté quelques bons tirs que l'on s'était procuré et qui ont fait basculer le match pour le Japon. Cette défaite est décevante et frustrante. Il faudra retenir notre entame qui était loin des standards escomptés pour les Jeux olympiques. C'est une piqûre de rappel, un avertissement à prendre en compte", a souligné le sélectionneur Vincent Collet.

Rentrée de Chine et de la Coupe du monde 2019 avec le bronze autour du cou, après un exploit historique contre les Américains en quarts de finale, les Bleus visent une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo, face à une concurrence dense entre les champions du monde espagnols, les vice-champions du monde argentins et des Américains revanchards.