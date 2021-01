Basket: les Lyonnaises poursuivent leur remontée en Ligue féminine

Les basketteuses lyonnaises, championnes de France en titre (2019), se sont imposées samedi en fin d'après-midi à Mont-de-Marsan contre Basket Landes 75 à 63, signant ainsi leur septième victoire de la saison, en match en retard de la Ligue féminine.

Au classement, les Lionnes affichent un bilan de sept victoires pour trois défaites et ont encore un match en retard à disputer contre les Flammes Carolo de Charleville-Mézières, avant d'atteindre la moitié de la saison régulière du Championnat de France. La date de la rencontre n'a pas encore été fixée.

Samedi, la pivot Helena Ciak a livré une grosse prestation avec 20 points (meilleure marqueuse de la rencontre) et 4 rebonds pour permettre à ses coéquipières de s'imposer contre les Montoises.

Au classement, Basket Landes, où Céline Dumerc dispute sa dernière saison, conserve sa deuxième place, avec neuf victoires pour deux défaites, à deux victoires du Tango Bourges, invaincu à la mi-saison régulière (11 victoires).

Les Lyonnaises, qui reviennent doucement sur la tête, restent sur une belle dynamique, après avoir assuré la semaine dernière leur place en quart de finale de l'Euroligue. Seul club français qualifié pour ce stade de la compétition européenne, Lyon affrontera les Hongroises de Sopron mi-mars pour une place à un premier Final 4.

Dans les autres rencontres samedi, Villeneuve-d'Ascq a arraché la victoire (85-83) contre Montpellier sur un panier au buzzer de Viana Ygueravide, pour un septième succès cette saison en onze matches.

Les internationales vont désormais rejoindre leur sélection. L'équipe de France sera en rassemblement à Toulouse pour préparer l'Euro-2021 et les Jeux olympiques de Tokyo. Les Bleues affronteront en amical et à huis clos l'Espagne à deux reprises la semaine prochaine (vendredi à 21h00 et dimanche à 17h00).