Basket: Monaco conforte sa première place en Élite

Monaco a conforté sa place de leader du Championnat de France de basket jeudi écrasant Le Mans à domicile 75 à 52.

Avec 22 victoires et quatre défaites, les Monégasques ont un meilleure pourcentage que leur plus proche poursuivant Dijon (85% à 79%) qui a joué trois matchs de plus.

La saison a été très fortement perturbée par la pandémie de Covid-19 et les clubs n'ont pas tous joué le même nombre de rencontres.

Devant du public, la Roca Team a remporté tous les quarts-temps face au Mans (7e au classement) grâce à une grosse performance collective. Les douze joueurs alignés ont marqué, dont le meneur américain Dee Bost (14 points).

Strasbourg, quatrième, s'est effondré à Orléans 91 à 65. La SIG a traversé un gros trou d'air dans le troisième quart-temps (30-11). L'Américain Luke Fischer a été le meilleur marqueur (20 points) pour les Orléanais.

Le Mans et Orléans occupent les septième et huitième places, les dernières qualificatives pour l'éventuel Final 8, dont l'organisation est suspendue à une décision de la Ligue attendue vendredi.

La formule a suscité l'opposition de joueurs qui craignent un calendrier trop chargé. Si elle était finalement écartée, c'est le premier de la saison régulière qui serait proclamé champion. Les clubs ont encore entre cinq et huit matchs à jouer pour la conclure.