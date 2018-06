Basket: Monaco en position de force après sa victoire sur Limoges en demi-finale

Monaco a pris une sérieuse option sur la qualification pour la finale du Championnat de France de basket grâce à sa difficile victoire sur Limoges (78-71) dimanche soir, au terme d'une rencontre électrique, qui lui permet de mener 2-0 dans la série en demi-finale.

Même si Monaco a fait le break, ce sera très chaud dès mercredi au Palais des Sports de Beaublanc où Limoges est désormais dans l'obligation de l'emporter.

"J'attends un Beaublanc extraordinaire", a demandé l'entraîneur Kyle Milling.

"L'objectif est de revenir ici (pour le match 5, ndlr), poursuit Mouhammadou Jaiteh. Malgré les regrets de cette défaite, on peut battre cette équipe. En gagnant deux fois à Limoges, ils seront fébriles."

En attendant, c'est bien Monaco qui est devant. "Limoges a fait un gros match mais mes joueurs ont montré un gros coeur et beaucoup d'energie", se félicite Zvezdan Mitrovic.

Car ce match 2 fut une bataille donnant lieux à une multitudes de fautes (3 techniques et 3 anti-sportive pour Monaco, 5 techniques pour Limoges). "Ce sont les play-offs, c'est physique, analyse le meilleur monégasque Elmedin Kikanovic. On savait que ce serait aussi intense. Mais on mérite notre victoire."

Devant le Prince Albert, les Monégasques maîtrisaient le premier quart-temps (21-14). Mais, à l'image de Cooper, ils étaient moins concentrés au début du deuxième. Sous l'impulsion de Bouteille, Howard et Samuels Limoges revenaient.

Les hommes de Milling pointait à trois points (31-28, 16e), avant qu'Evans ne plante un trois points pour relancer la Roca Team (34-28), qui terminait la mi-temps sur un panier de Kikanovic (42-33).

Le pivot bosnien poursuivait dès la reprise. Mais les esprits allaient s'échauffer suite à un accrochage entre le Monégasque Cooper et le Limougeaud Joyce (24). Sanctionné de deux fautes anti-sportives le Monégasque était exclu.

Dès lors, durant de longues minutes, Monaco ne marquait plus. Logiquement, le CSP passait devant (49-50, 27e). Deux lancers francs de Bouteille, qui finit avec 15 points, donnait trois points d'avance (52-49).

Sans Robinson blessé, et Cooper, Monaco éprouvait les pires difficultés à créer du jeu. Mais Kikanovic puis Lacombe inscrivaient deux paniers essentiels (57-54, au terme du 3e quart).

Le dernier quart-temps restait tendu. Kikanovic, et ses 20 points, tenait la baraque pour la Roca Team. Les lancers francs d'Evans et de Sy sécurisaient la compliquée mais logique victoire monégasque (78-71).