Basket: Monaco poursuit sa série

Monaco a remporté sa septième victoire consécutive, au Portel, 83 à 63 vendredi, et préservé sa deuxième place du Championnat de France de basket.

Les Monégasques (12 succès, 2 défaites) ont deux longueurs de retard sur le leader invaincu Villeurbanne, qui ne joue pas ce week-end, ayant déjà disputé son match de la 14e journée en septembre.

La Roca Team avait déjà creusé un gros écart à la pause (44-21) et a pu dérouler en deuxième période face à la lanterne rouge. Yakuba Ouattara a été le meilleur marqueur monégasque avec 18 points.

Châlons-Reims a réussi la "perf" de la soirée en s'imposant au Rhénus 83 à 69 contre Strasbourg, qui restait sur six victoires en sept matchs. La SIG n'a jamais pu se remettre d'un départ calamiteux (26-9). Le meneur américain Nic Moore a inscrit 21 points pour le club champenois.

Pau-Orthez s'est éloigné de la zone rouge en battant un autre mal classé, Chalon-sur-Saône, 92 à 86, avec 27 points du meneur américain Justin Dentmon.

Nanterre, une des équipes en forme du moment, a poursuivi sa bonne série en gagnant facilement à Roanne 102 à 79 avec 31 points et 9 rebonds du jeune ailier Isaia Cordinier. Les Franciliens ont gagné cinq de leur six derniers matchs et n'ont perdu que contre l'Asvel durant cette période.

Bourg-en-Bresse a dominé Gravelines 89 à 80 grâce à un énorme match du Serbe Danilo Andjusic: 30 points et 9 passes décisives.

Le Mans a gagné à Orléans 99 à 91 grâce à 22 points de son meneur américain Brandon Taylor.