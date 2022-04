Basket: Monaco s'offre une "finale" au Pirée après sa victoire sur l'Olympiakos

Monaco a battu sur le fil et au terme d'un match intense l'Olympiakos 78 à 77 lors du match 4 des quarts de finale de l'Euroligue et s'est ainsi offert une "finale", mercredi au Pirée, pour tenter de se qualifier pour le Final 4.

Grâce à ses Américains (21 points pour Dwayne Bacon, 18 points pour Mike James et 16 points pour Will Thomas), Monaco a donc égalisé à deux victoires partout dans sa série qui l'oppose au club grec. La qualification se jouera dans le bouillant Stade de la Paix et de l'Amitié cinq jours.

Et le basket français peut ainsi continuer à rêver de voir un troisième club de l'Hexagone atteindre le dernier carré de l'Euroligue après Limoges (1990, 1993, et 1995) et Villeurbanne (1997). Mais Monaco sera contraint à l'exploit face aux 14.000 supporters grecs que peut contenir la salle du Pirée.

Dans le match 4, tout s'est joué sur les deux dernières possessions, alors que la Roca Team de Monaco menait d'un point au score (78-77). Dwayne Bacon a raté son tir à deux points, offrant à l'Olympiakos une balle de qualification.

Mais sur une dernière défense, les Monégasques ont empêché Moustapha Fall de prendre le tir de la gagne à deux points et obligé Kostas Sloukas à tenter un tir impossible à trois points.

- Sous les yeux de Kevin Durant -

Devant la star NBA Kevin Durant, heureux pour son ami Mike James avec qui il a évolué aux Nets de Brooklyn en fin de saison dernière, Monaco a encore relevé le défi grec.

Monaco a longtemps été déstabilisé par la défense grecque, les joueurs de la Principauté ont rapidement vu Kostas Papanikolaou et Sasha Vezenkov, respectivement 8 et 5 points dans le premier quart dont un superbe tir primé du dernier cité sur le buzzer (15-11, 7e), mettre leur équipe devant.

Après avoir encaissé un 12-2, la Roca Team est toutefois progressivement revenue (19-19, 10e). Mais les Grecs ont continué de défendre avec justesse jusqu'à la pause, obligeant à Mike James, Paris Lee et Dwayne Bacon à tenter de loin. Or, comme deux jours plus tôt, les hommes d'Obradovic ont manqué de précision (2/13 à trois points à la pause).

Menés de quatre points à la fin du deuxième quart-temps (42-38), Monaco a vécu un début de troisième quart-temps compliqué (7-0), le géant français de l'Olympiakos, Moustapha Fall faisant mal, avec 4 points, 2 fautes provoquées et une passe décisive en trois actions (49-38, 22e).

Les Monégasques sont revenus dans la partie grâce à des actions de classe de Mike James, faisant lever de sa chaise Kevin Durant sur deux paniers très compliqués. Monaco est passé devant et l'ambiance de Gaston-Médecin est montée d'un cran pour un troisième quart-temps de folie (27-19 pour Monaco).

Thomas et Bacon ont suivi la tendance pour offrir neuf points d'avance dans la dernière ligne droite (70-61, 33e). Mais Papanikolaou a permis aux siens de repasser devant au score (71-70) pour cinq dernières minutes pleines de suspense qui ont finalement tourné à l'avantage de Monaco.