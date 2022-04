Basket: Monaco trébuche, Boulogne-Levallois solide leader

Boulogne-Levallois s'est imposé difficilement face au Portel (99-94) et a profité du faux pas de son dauphin Monaco à Dijon (96-87) pour consolider sa place en tête du championnat de France de basket mardi lors de la 28e journée.

Les Metropolitans 92 ont pourtant été accroché dans leur salle lors la majeure partie de la rencontre contre Le Portel, seizième du championnat de France.

A l'entame du quatrième quart-temps, le score était de 70 à 70, mais les joueurs de Vincent Collet ont été plus solides, dans le sillage de Vincent Hunter (19 points, six rebonds). Surtout, ils ont pu compter sur des joueurs de bancs plus performants : 34 points ont été inscrits lors des rotations, soit le double du banc de l'ESSM.

Grâce à cette victoire, les Franciliens ont désormais une victoire de plus que Monaco en tête de l’Élite. Quatre jours après sa victoire en Euroligue sur l'Alba Berlin (91-74), la Roca Team a chuté à Dijon, notamment à cause d'une adresse désastreuse à trois points (26,3%, soit 5 sur 19).

Les Monégasques étaient privés de leur pivot lituanien Donatas Motiejunas, qui est l'un de leurs joueurs clés.

Juste derrière au classement, l'Asvel a gagné à Roanne (91-82) et pourrait rejoindre l'ASM, puisqu'elle compte un match à jouer en plus.

Dans les autres matches de la soirée, Nanterre a écrasé Châlons-Reims (104-73) mais reste pour le moment neuvième, aux portes des phases finales, avec le même bilan que Le Mans (huitième), qui a chuté à Limoges (82-75).

Le CSP a été porté par Demonte Harper (25 pts, neuf rbds) et leur sixième homme C.J. Massinburg (21 pts, six rbds).

Paris s'est incliné à domicile contre Fos-sur-Mer (93-75) et Cholet a battu Orléans (80-71).

Bourg-en-Bresse a été l'auteur du carton de la soirée contre Gravelines-Dunkerque (92-55). Dans ce match, pas moins de sept joueurs ont inscrit au moins dix points.

La rencontre entre Pau-Orthez et Strasbourg a été reporté car la SIG a disputé - et perdu - son quart de finale retour de la Ligue des champions mardi soir face à l'Hapoël Holon (81-80).