Basket: Montpellier arrache une "belle" face à Lyon

Montpellier a arraché le droit de jouer une "belle" en finale du Championnat de France féminin de basket en battant Lyon 91 à 85 après prolongation dans le match 4, jeudi dans l'Hérault.

Le cinquième duel décisif aura lieu jeudi prochain à Lyon, qui bénéficie de l'avantage du terrain en tant que vainqueur de la saison régulière. Les Lyonnaises avaient gagné les deux premières manches à domicile la semaine dernière, mais Montpellier avait réduit l'écart mardi devant son public.

Le club de Lyon, présidé par Tony Parker, comme les garçons de l'ASVEL, a été tout près de conquérir son premier titre à la fin du temps réglementaire, mais le dernier tir de la meneuse belge Julie Allemand a rebondi sur l'arceau. Dans la prolongation, les Montpelliéraines se sont rapidement détachées.

La grande surprise de la soirée a été le retour du pivot Helena Ciak dans les rangs de Montpellier. Victime d'une entorse au match 1, l'internationale, qui portera le maillot de Lyon la saison prochaine, devait d'abord être absente pendant quatre à six semaines, mais sa récupération est allée bien plus vite que prévu. Dès la fin du premier quart-temps, elle faisait son entrée en jeu (6 points).

Revigorée par cette bonne nouvelle, les Montpelliéraines ont très bien démarré, prenant jusqu'à 14 points d'avance grâce à leur adresse à trois points, à l'image de la Serbe Anna Dabovic (23 points). Mais à la pause, Lyon était déjà revenu à cinq longueurs. La deuxième période a été un mano a mano haletant jusque dans les derniers instants.

"On voulait se battre. Ca n'a pas été simple mais ça rend la chose encore plus belle. On a retrouvé un bon rythme, on a l'état d'esprit qu'il faut. Les corps sont fatigués et la coupure fera du bien", a commenté la capitaine de l'équipe de France Endy Miyem, auteur de 21 points pour Montpellier, au micro de RMC Sports.

"On savait que ce serait difficile à Montpellier. On a su revenir malgré l'ambiance et le public et je suis très fière de l'équipe. On revient chez nous et on sait ce qu'on a à faire", a dit Marieme Badiane, la meilleure Lyonnaise à l'intérieur (24 points).