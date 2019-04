Basket: Montpellier laisse filer l'Eurocoupe

Montpellier a laissé filer l'Eurocoupe de basket féminin en perdant mercredi la finale retour à domicile contre les Russes d'Orenbourg, 75 à 57.

C'est une grosse déception pour les Montpelliéraines qui étaient bien parties pour décrocher cette C2 après leur victoire au match aller à l'extérieur (75-71).

Le BLMA, champion de France en 2014 et 2016, espérait ouvrir son palmarès européen et succéder à celui de l'Eurocoupe à Bourges (2016) et à Villeneuve-d'Ascq (2015), les deux derniers clubs français à l'avoir gagnée.

Mais dans la petite salle (1500 places) pleine à craquer de Lattes, dans la banlieue de la ville, les Montpelliéraines ont été rapidement handicapées par les fautes de Helena Ciak, la meilleure joueuse du match aller et l'une des nombreuses internationales françaises avec Endy Miyem ou Diandra Tchatchouang. Elle est finalement sortie après sa cinquième à huit minutes de la sirène.

Montpellier a été distancé dès le deuxième quart-temps (-10 à la pause) et n'a jamais pu revenir dans le match, malgré les initiatives d'Ornella Bankolé (15 points).

Le club languedocien est tombé sur un adversaire de taille avec Orenbourg, l'une des trois grosses écuries russes avec Ekaterinbourg et Koursk. Il y a trois ans, le club avait été finaliste de l'Euroligue, compétition qu'il a encore disputée cette saison avant d'être reversé en Eurocoupe. Il est porté cette saison par deux fortes joueuses américaines, Brionna Jones et Erica Wheeler (21 points chacune).

"Il n'y a pas photo. Elles nous ont dominées clairement. Je reste sur ma faim parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas joué notre basket", a commenté Helena Ciak au micro de RMC Sport.