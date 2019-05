Basket: Pau-Orthez s'offre le classique contre Limoges et valide sa place aux play-offs

Pau-Orthez a remporté un classique très spectaculaire contre Limoges 84 à 69 dans son Palais des sports, dimanche en fin d'après-midi, et a validé son ticket pour les play-offs du Championnat de France de basket.

Dans une rencontre très serrée, l'Elan a fait la différence sur le 3e quart-temps, infligeant un très sévère 18-0 au retour des vestiaires pour s'échapper au score et s'assurer un 20e succès cette saison.

Avec trois victoires d'avance sur Bourg-en-Bresse, 9e et qui a encore deux matches à jouer, Pau-Orthez est assurée de disputer les play-offs à partir de fin mai.

"Belle soirée, beau scénario, je suis hyper fier de mes coéquipiers. On a su retrouver le chemin de la victoire. Dieu sait que l'on a eu du mal à le retrouver. Il faut continuer comme ça, ça peut annoncer une bonne fin de saison", a expliqué Leopold Cavalière, l'ailier de l'Elan, au micro de RMC Sport après la victoire béarnaise.

Derrière Pau-Orthez, qui ne peut plus se faire rattraper au classement par Bourg-en-Bresse, Le Mans, Strasbourg et Limoges sont, avec 19 victoires chacun, à portée des Bressans (17 victoires).

Strasbourg, après deux revers très lourds contre Villeurbanne et Monaco, s'est imposé sur son parquet contre Le Portel (87-73) dimanche et à son destin entre ses mains.

Dans l'hypothèse d'une égalité entre les quatre équipes --défaites du MSB, de la SIG et du CSP lors de la dernière journée et victoires de la JL Bourg lors de ces deux derniers matches-- les rencontres directes qualifieraient Limoges, Strasbourg et Bourg.

En cas de défaite de Bourg à domicile lundi soir contre Nanterre (20h45), la situation sera clarifiée, avec Strasbourg, Le Mans et Limoges qui auront leur ticket pour les play-offs en poche.

En bas de classement, Cholet s'est imposé sur son parquet contre Fos-sur-Mer 99 à 83, un revers qui condamne définitivement les Azuréens à la Pro B la saison prochaine.

Résultats de la 33e journée:

dimanche

Cholet - Fos-sur-Mer 99 - 83

Chalon-sur-Saône - Châlons-Reims 66 - 98

Strasbourg - Le Portel 87 - 73

Monaco - Boulazac 90 - 78

Levallois - Antibes 86 - 92

Pau-Orthez - Limoges 84 - 69

lundi

(20h45) Bourg-en-Bresse - Nanterre

mardi

(20h00) Dijon - Le Mans

mercredi

(20h00) Villeurbanne - Gravelines