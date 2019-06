Basket: première défaite des Françaises en préparation à l'Euro

Les Françaises ont subi la première défaite de la préparation à l'Euro de basket contre la Turquie, 74 à 65, vendredi à Rennes.

Les Bleues, qui visent au moins le podium européen du 27 juin au 7 juillet en Lettonie (1er tour) puis en Serbie (phase finale), avaient commencé leur rodage par deux larges victoires contre la faible équipe d'Ukraine.

Contre les Turques, une des bonnes nations mais qui ne fait pas partie des premières prétendantes aux médailles, les Françaises ont pris un mauvais départ (21-13 après un quart-temps) et n'ont jamais pu revenir à hauteur.

"On savait que ce serait révélateur. On n'avait joué que contre l'Ukraine. On y va progressivement. Il y a eu trop de pertes de balles et trop de déchet près du cercle. On n'y était pas dans les attitudes, on était dans l'échec dès le début et on n'a pas réussi à relever la tête. On sait ce qu'il nous reste à travailler", a commenté l'intérieur Marième Badiane (10 points) au micro de RMC Sports.

La sélectionneuse Valérie Garnier disposait pour la première fois de la meneuse franco-américaine Bria Hartley, absente lors des deux précédents matches. La joueuse de New York, qui disputera son premier tournoi majeur avec les Bleues à l'Euro, a inscrit 9 points.

En revanche, à l'intérieur, Sandrine Gruda, qui soigne une douleur à la cuisse, n'a toujours pas été alignée.

La meilleure Française de la soirée a été l'ailière Valériane Ayayi avec 25 points et 10 rebonds.

L'équipe de France poursuivra sa préparation samedi (20h00) et dimanche (18h30) à Rennes par des matches contre la Russie et la Serbie.