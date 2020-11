Basket: report des journées de novembre, sauf les matchs télévisés

Les journées de championnat de France messieurs d’Élite et de ProB prévues en novembre sont reportées, à l'exception des matchs télévisés, en raison du confinement, a annoncé la Ligue nationale de basket (LNB) mardi.

Cette décision a été prise "afin de ne pas contraindre les clubs à jouer à huis clos et les priver de recettes" et sera maintenue ultérieurement "si le confinement devait perdurer", a expliqué la LNB dans un communiqué, à l'issue d'une réunion de son comité directeur.

Le président de la LNB, Alain Béral, avait alerté vendredi sur les conséquences économiques de matchs à huis clos, pouvant selon lui entraîner jusqu'à la disparition de certains clubs.

"Cependant, afin d'honorer ses engagements envers ses diffuseurs TV et répondre à l'attente des nombreux fans confinés et privés de matchs, la Ligue maintiendra ceux d’Élite et de ProB qui devaient être diffusés sur +la Chaîne l’Équipe+ et la chaîne +Sport en France+ pendant le mois de novembre", poursuit le document.

De ce fait, deux matches d’Élite et un de ProB au minimum seront joués par week-end.

Libérés, partiellement, de rencontres de championnat, les clubs de ProB joueront au mois de novembre les rencontres de la Leaders Cup, compétition annuelle de mi-saison organisée par la LNB. La finale se tiendra le 22 novembre, sans plus de précision sur l'horaire.

La LNB avait déjà décidé d'annuler cette compétition pour les clubs d’Élite.

Avancer ou annuler la Leaders Cup "permettra de positionner plus aisément les matches reportés depuis le début de saison" en début d'année 2021, a justifié la LNB.