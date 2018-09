Basket: Stephen Curry en visite, un peu de NBA à Paris

Des "high fives" à gogo, des tirs à trois points et des dribbles chaloupés: la superstar Stephen Curry a transformé à sa sauce une aire de jeu de Paris en petite arène NBA, jeudi devant une centaine de fans.

"Un truc de fou!" Quand le meneur des Golden State Warriors aux trois bagues de champion s'approche en marchant sur le petit terrain, une grande clameur le précède: "Il est là!"

Invité par son équipementier Under Armour dans le cadre d'une tournée mondiale qui l'avait d'abord amené en Asie, l'Américain, âgé de 30 ans, a durant plus d'une heure distribué les sourires et les conseils, sous l'oeil de son père Dell, ancien joueur NBA.

"C'est ma deuxième fois à Paris. La première fois avait été plus discrète, remarque le double MVP (2015, 2016). J'apprécie le soutien ici. J'espère qu'il va croître et revenir chaque année."

Le show Curry a connu son pic lorsque le joueur a animé un petit cours de tirs et de dribbles à une quinzaine d'adolescents, retransmis sur haut-parleurs de manière à ce que les fans les moins chanceux derrière les barrières, dont certains s'étaient installés sur l'échafaudage d'un chantier voisin, ne ratent aucun mot.

"D'abord, je commence près du panier pour être sûr de mon geste et engranger de la confiance", lance-t-il, en réussissant ses tirs sans que la balle ne touche le filet. Puis Melvin et Liza, désignés par la star, recopient le petit exercice, encouragés par Curry.

-'Un rêve!'-

"Le voir, c'est un rêve devenu réalité! Steph Curry, c'est une grande star, une légende", raconte Liza, 16 ans, licenciée à Vincennes. "Il m'a dit: +Pousse sur tes jambes!+"

"Je ne m'attendais qu'à le voir. Et j'ai joué avec lui!", explique de son côté Melvin, 14 ans, joueur à Ris-Orangis. "Je vais essayer de reproduire ce qu'il nous a montré à l'entraînement."

"L'idée, c'est d'amener un déclic, un échange qui va leur permettre de travailler et de vouloir encore plus travailler", observe son entraîneur au Pôle Espoirs Ile-de-France, Loïc Calvez.

Parmi les apprentis basketteurs, un connaît plus de difficultés pour marquer: c'est Teddy Riner, double champion olympique de judo, qui réussit à sa sixième tentative un shoot à trois points malgré une gestuelle peu académique.

"C'est difficile", lance-t-il en anglais à Curry, dont il partage l'équipementier.

Un dernier tour auprès des médias, quelques mots sur le triplé que les Warriors vont viser la saison prochaine, et c'est déjà la fin. Place désormais aux "vraies" salles NBA.