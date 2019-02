Basket: Strasbourg poursuit sa convalescence en décrochant une 2e Leaders Cup

Mené pendant les trois quarts de la finale, Strasbourg a renversé Bourg-en-Bresse pour remporter sa deuxième Leaders Cup après un premier sacre en 2015, poursuivant ainsi de belle manière sa convalescence après plus d'un mois de flottement.

Les Alsaciens avaient été les derniers à remporter l'épreuve avant le règne de trois années de Monaco (2016, 2017, et 2018) et succèdent ainsi à l'équipe de la Principauté, absente de ce tournoi qui réunit les huit premiers du Championnat.

"Il en faut peu pour être heureux" dit la chanson du Livre de la jungle qui a résonné tout au long du week-end à Disneyland. Mais les hommes de Vincent Collet ont réalisé beaucoup et peuvent être heureux, alors qu'ils étaient arrivés à Marne-la-Vallée avec pas mal de doutes.

"On va être mieux armés pour mieux performer en seconde partie de saison", a estimé Collet après la rencontre.

La SIG était mal en point après les deux premiers quart-temps, encaissant 28 points dans les dix premières minutes, alors que la défense avait été l'un de ses points forts en demi-finale contre Limoges (victoire 72-63).

"On a eu des difficultés parce que l'on a joué une magnifique équipe de Bourg. Ils ont fait une très bonne entame. On a eu la bonne idée de ne pas s'affoler", a apprécié l'entraîneur strasbourgeois.

Les Alsaciens n'ont jamais baissé les bras, que ce soit lorsqu'ils ont raté l'occasion de recoller en milieu de deuxième quart-temps ou après le panier à trois points de la JL Bourg accordé après visionnage pour revenir au vestiaire avec huit points de retard (50-42).

Et c'est grâce à ses Américains Jarell Eddie et Mike Green étincelants (26 points chacun) et surtout un troisième quart-temps bouclé avec 30 points au compteur que les Strasbourgeois ont pris les commandes (68-67) à une minute de la fin du troisième quart-temps, sans plus jamais laisser Bourg repasser devant.

- En "danger" en championnat -

Avec ce succès, les Strasbourgeois font le plein de confiance. A Disneyland, ils ont pris leur revanche sur deux clubs, Dijon en quarts et Limoges en demies, contre qui ils avaient pris "deux belles roustes", comme l'avait souligné Jérémy Nzeulie.

Après la trêve internationale de deux semaines, ils pourront s'atteler à se reconstruire en Elite, où ils sont pour l'instant 6e avec 11 victoires pour 9 revers.

L'enchaînement de cinq défaites en sept matches a laissé des traces, au point de menacer la présence des joueurs de la SIG dans le top 8, Vincent Collet rappelant que le ticket en play-offs (pour les huit premiers) serait l'objectif en Championnat, avant de penser à la place au classement.

"La parenthèse de la Leaders Cup est enchantée, mais rien n'a changé en Championnat, on est en danger", a prévenu Collet, annonçant un match important contre Le Mans, champion de France en titre et absent de la Leaders Cup.

Éliminés de la Coupe de France, dont ils étaient les tenants, en 8es par Villeurbanne, et de la Ligue des champions (3e échelon européen), les Strasbourgeois vont pouvoir se concentrer désormais sur cet objectif d'ici à la fin de la saison régulière mi-mai.

"Tout ça, c'était peut-être un électrochoc, parce qu'une équipe comme Strasbourg, c'est minimum quart de finale de Ligue des champions, là on n'a pas passé le 1er tour", a souligné Jérémy Nzeulie, auteur de 21 points.

Côté burgien, Zachery Peacock a une nouvelle fois porté son équipe, avec 28 points (après 25 en demies contre Levallois et 23 en quarts contre Villeurbanne), insuffisants pour accrocher une première Leaders Cup.