Basket: Villeurbanne presque assuré de la pole avant les play-offs

Villeurbanne est quasiment assuré de terminer la saison régulière en tête du Championnat de France de basket, après sa victoire à Cholet mardi, alors que le suspense reste entier pour les trois derniers tickets pour les play-offs à deux journées de la fin.

Grâce à une victoire longue à se dessiner (87-78), l'Asvel compte deux succès de plus que Nanterre, vainqueur à Antibes (86-70), un résultat qui condamne les Azuréens à la relégation en ProB.

Un succès des hommes de Zvezdan Mitrovic lors des deux derniers matches (contre Gravelines et à Fos-sur-Mer) serait synonyme de pole position et de l'avantage du terrain jusqu'en finale des play-offs.

Les joueurs de l'Asvel partiront à la conquête d'un premier trophée cette saison avec la finale de la Coupe de France contre Le Mans samedi à Paris-Bercy.

Si Villeurbanne, Nanterre, Monaco et Dijon avaient déjà validé leur billet pour les play-offs avant cette 32e journée, un seul des quatre derniers tickets a trouvé preneur mardi, avec Limoges, qui a du attendre la prolongation pour se défaire de Chalon-sur-Saône 111 à 103.

Le Mans, vainqueur de Pau-Orthez sur son parquet 94 à 74, a fait le plein de confiance pour la Coupe de France. "Sur un match tout peut arriver. On a l'équipe pour le faire et ce sera sur la forme du moment. Il faut y aller sans complexe", a lancé Eric Bartecheky, coach du Mans, après la victoire.

Les Manceaux ont surtout fait un pas important vers les play-offs. Le MSB et l'Elan béarnais affichent un bilan de 19 victoires, deux de mieux que Bourg, 9e, à deux journées de la fin.

Quarante-huit heures après avoir bu la tasse à Villeurbanne (85-61), les Strasbourgeois de Vincent Collet ont coulé dans leur Rhénus, balayés par Monaco 101 à 71. Les joueurs de la Principauté réalisent la meilleure seconde partie de saison, avec une seule défaite pour quatorze victoires.

Si la Roca Team est assurée de jouer les play-offs (3e, 22 victoires), les Alsaciens sont sous la menace de plus en plus pressante de Bourg-en-Bresse. Avec 18 succès, les joueurs de Vincent Collet ne pourront pas se rater lors de ses deux derniers matches contre Le Portel et à Gravelines.

La JL Bourg est allée s'imposer à Châlons-Reims (102-96) et entretient l'espoir d'une qualification pour les quarts de finale avec une victoire de moins que la SIG à deux journées du terme.