Basket: Williamson élu meilleur joueur du Championnat NCAA

Le phénomène Zion Williamson, qui suscite à 18 ans la convoitise de toutes les franchises NBA et des équipementiers sportifs, a été élu meilleur joueur du Championnat universitaire de basket (NCAA), dimanche.

Williamson a remporté le prestigieux Naismith Men's Player of the Year, dès sa première --et très probablement unique-- saison en NCAA, sous les couleurs des Blue Devils de l'Université de Duke à Durham (Caroline du Nord).

Seuls, avant lui, deux stars actuelles de la NBA, Anthony Davis et Kevin Durant, ont reçu ce trophée en étant "freshman", ou étudiant de première année.

Il est le huitième joueur de Duke ainsi honoré.

Williamson a bouclé la saison 2018-19 avec 22,6 points et 8,9 rebonds par match et une réussite moyenne au tir de 68%.

"C'est un honneur de recevoir ce trophée et de rejoindre la liste des anciens joueurs des Blue Devils qui l'ont reçu avant moi", a-t-il expliqué.

"Il y avait tellement de super joueurs qui auraient pu le recevoir aussi cette année, je remercie mes coéquipiers et entraîneurs, ainsi que ma famille pour m'avoir aidé, c'est un trophée qui récompense toute une équipe", a-t-il insisté.

Les Blue Devils, sacrés six fois champions NCAA sous la conduite de leur emblématique entraîneur Mike Krzyzewski, ont été éliminés à la surprise générale dès les quarts de finale par Michigan State (68-67).

Williamson, un ailier au physique déjà impressionnant (2,01 m, 129 kg), est sans cesse comparé à la superstar de la NBA, LeBron James.

Il devrait annoncer rapidement sa participation à la Draft 2019 en juin prochain, dont il devrait être le premier choix.

Le fonctionnement de la Draft, destiné à équilibrer le Championnat NBA, permet aux franchises qui ont terminé la dernière saison avec les plus mauvais bilans, de choisir en premier.

Un tirage au sort est organisé parmi ces franchises pour déterminer qui a le très convoité premier choix.