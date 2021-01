Basket/Euroligue: les Lyonnaises en quarts, Bourges toujours en course

Les Lyonnaises de l'Asvel, victorieuses de Prague USK 85 à 74, se sont hissées en quarts de finale de l'Euroligue jeudi lors de la 5e journée, tandis que Bourges, qui a réalisé l'exploit de battre Galatasaray 87 à 80, reste en course.

Les Lyonnaises ont assuré leur qualification au terme d'un match maîtrisé de bout en bout dans la bulle sanitaire installée de Prague.

Porté par un collectif bien huilé avec quatre joueuses à plus de 10 points, l'ASVEL n'a pas été inquiétée par des Tchèques dont les leaders Candice Dupree et Katerina Elhotova n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Seule Maria Condé (18 points) et Marija Rezan (16 points) ont surnagé.

L'Asvel a pu compter sur sa pivot Helena Ciak, auteure de 15 points et 6 rebonds, Sara Chevaugeon (13 points) et l'intérieure Aleksandra Crvendakic (15 points). Leur contribution solide a maintenu les championnes de France hors de portée des Pragoises.

Si la victoire des joueuses de Valery Demory n'a rien de surprenant, l'exploit du jour est à mettre au crédit de Bourges qui a battu à la surprise générale les Turques de Galatasaray.

Ce Bourges-Galatasaray comptant pour la troisième journée avait été reporté, l'équipe turque déplorant de nombreux cas de covid-19.

Il s'agit de la première victoire des Françaises dans le groupe D.

Le Tango, qui jouait sa survie dans la compétition, s'est ainsi relancé dans la course à la qualification, après trois défaites initiales.

Les coéquipières d'Isabelle Yacoubou (17 points, 4 rebonds et 23 d'évaluation) occupent toujours la dernière place du groupe avec 5 points, ex aequo avec Basket Landes. Elles devront faire le plein de points pour espérer accéder aux quarts.

A commencer par les retrouvailles avec Galatasaray vendredi soir, avant un dernier match contre Basket Landes de l'emblématique Céline Dumerc dimanche.

Dans les autres affiches, Ekaterinbourg a battu Gérone 90-83, Izmit a été dominé par Koursk (61-65), alors que Riga s'est inclinée devant Schio (68-78).