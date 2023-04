Basket/Euroligue: Monaco dans une nouvelle peau à l'heure d'affronter le Maccabi

Changement de costume: invité surprise la saison passée, l'AS Monaco aborde les quarts de finale de l'Euroligue de basket, à partir de mardi (20h15) face au Maccabi Tel Aviv, dans la peau du favori pour ramener la France dans le dernier carré après plus de 25 ans d'attente.

L'ambitieux club du Rocher, à la trajectoire ascendante depuis dix ans et son rachat par l'homme d'affaires ukrainien Sergey Dyadechko, avait en 2022 chuté au bout du cinquième et dernier match, dans l'ambiance électrique du Pirée face à l'Olympiacos (94-88), après s'être frayée in extremis un chemin en play-offs.

Alors, pour permettre à la "Roca Team" de franchir un nouveau cap et participer au Final Four de l'Euroligue, ce qu'aucun club du championnat de France n'a fait depuis 1997 (Asvel), le Russe naturalisé hongrois Aleksej Fedoricsev, président et actionnaire majoritaire depuis janvier 2022, a décidé de mettre les bouchées doubles.

Le budget a été augmenté cette saison de près de 50% pour atteindre 20,7 millions d'euros, du jamais vu en France, et l'effectif a été renforcé par Elie Okobo (MVP des dernières finales du championnat de France avec l'Asvel), Jordan Loyd (ex-Zénith Saint-Pétersbourg) ou encore l'ailier fort John Brown III (Kazan).

Résultat: l'ASM aura cette fois l'avantage du terrain en cas de match d'appui, en raison de sa quatrième place de la saison régulière après avoir occupé le top 4 presque sans discontinuer.

Ce qui pourrait peser face au Maccabi, meilleure équipe des huit qualifiés à domicile (seulement deux défaites en 17 matches) mais plus faible à l'extérieur (cinq succès).

- Le Maccabi friable à l'extérieur -

Le club israélien, qui a terminé la saison en boulet de canon (sept victoires sur les huit derniers matches) a lui aussi mis des gros moyens sur la table l'été passé pour retrouver son glorieux passé (six titres en Euroligue).

Une triplette américaine a ainsi débarqué sur les bords de la Méditerranée: le meneur Lorenzo Brown (16,5 pts par match en moyenne cette saison), champion d'Europe avec l'Espagne en 2022, le meneur-arrière Wade Baldwin (36 matches de NBA, 16,7 pts) et l'ailier ou ailier fort Bonzie Colson, MVP du championnat de France en 2020-2021 avec Strasbourg.

Afin de prendre l'avantage avant le deuxième match, jeudi toujours à domicile, Monaco, plus mauvaise équipe de l'Euroligue à trois points, comptera de son côté sur son impact athlétique à l'intérieur (première en terme de rebonds offensifs pris) et son "facteur X" Mike James, sixième meilleur marqueur de la compétition (16,3 pts).

Ce dernier a vécu des derniers mois tourmentés, entre coups de sang sur le terrain et une suspension de deux semaines, en mars, "pour violation des règles internes" de l'équipe. Qui a bien marché pendant son absence.

- "Le meilleure version" de James -

"On aura la meilleure version de lui. Il a l'instinct du tueur. C'est un grand leader, il apporte beaucoup d'énergie. Je n'ai aucun doute sur ça" a assuré lundi devant la presse John Brown, l'un des hommes forts à l'intérieur.

James a inscrit 20 points samedi en finale de la Coupe de France contre l'Asvel (90-70), premier trophée de l'ASM depuis l'Eurocoupe en 2021, qui lui avait permis de mettre un pied en Euroligue.

La victoire à Bercy a été très légèrement fêtée, selon John Brown: "Elle est importante, mais on n'a pas pu réellement en profiter parce que l'Euroligue est déjà là. Et on veut la débuter de la meilleure façon."

"On va tout donner, a-t-il ajouté. On sait que l'étape (du Maccabi) sera supérieure à tout ce qu'on a fait cette saison. Mais on n'est pas encore là où on veut être."

Soit dans ce dernier carré non fréquenté par un représentant de l'Hexagone depuis plus d'un quart de siècle, une époque où Monaco végétait dans les divisions inférieures, très loin de l'Euroligue.