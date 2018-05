Bay (FN) salue le "pragmatisme" du chef de l'extrÃªme droite italienne

L'eurodéputé FN et co-président du groupe ENL au Parlement européen Nicolas Bay a salué jeudi le "pragmatisme" du chef de la Ligue italienne (extrême droite) Matteo Salvini, qui va former un gouvernement avec la formation populiste M5S en dépit de leurs "divergences".

"Saluons tout d'abord le sens de la responsabilité et de l'intérêt général de Matteo Salvini qui a choisi une solution pragmatique, tout en tenant ferme sur les positions qu'il entend voir défendues par ce gouvernement", a écrit dans un communiqué M. Bay, membre du bureau exécutif du FN.

L'eurodéputé se félicite que les deux formations se soient "entendues tant sur la base programmatique de ce nouveau gouvernement que sur la désignation du chef de celui-ci, qui sera Giuseppe Conte", même si "des divergences existent bien entre la Lega et le M5S".

Pour autant, le co-président du groupe Europe des nations et des libertés (ENL), où siègent la Ligue et le FPÖ autrichien, rappelle que le Mouvement Cinq Etoiles (M5S) fait partie, au parlement européen, du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe (ELDD), auquel appartiennent les députés britanniques de l'Ukip, défenseurs du Brexit.

"Ce gouvernement sera donc naturellement enclin à faire primer les intérêts des Italiens d'abord, dans un esprit d'indépendance à l'égard des injonctions des commissaires de Bruxelles", conclut l'eurodéputé.