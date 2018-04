Bayern-Real: "On ne va pas faire dans notre froc" prÃ©vient Zidane

Les joueurs du Real Madrid se réjouissent d'affronter le Bayern en demi-finale de Ligue des champions, et ne vont certainement pas "faire dans leur froc" à cause de la pression, a assuré leur entraîneur Zinédine Zidane mardi.

De son côté, son homologue munichois Jupp Heynckes, qui a déjà remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid (1998) et le Bayern Munich (2013), a affirmé avoir "un bon pressentiment" avant la première manche de ce combat de géants.

. Sur l'étiquette de favori

Heynckes: "Nous avons fait une saison formidable, nous jouons très bien en ce moment. Pour moi il n'y a pas de favori, mais j'ai un bon pressentiment. Ce match sera un régal pour les amateurs de football. Les deux équipes jouent un football très attractif."

Zinédine Zidane: "Il n'y a pas de favori. C'est une demi-finale, qui n'a rien à voir avec les matches du passé, ou de l'an dernier. Nous voulons faire un bon match, et nous sommes prêts, sachant que nous allons devoir souffrir (...). Mais nous n'allons pas faire dans notre froc, ça n'existe pas ça, nous aimons jouer ce type de matches".

Kroos: "Je m'attends à rencontrer une équipe très forte. Le Bayern est en forme, et je crois qu'ils sont un peu meilleurs que l'an dernier. Ils avaient à l'époque des blessés, des joueurs pas à 100%. Avec Heynckes, ils jouent clairement mieux, l'équipe est plus homogène, il y a une bonne ambiance dans le groupe. Et le climat dans l'équipe à ce niveau est plus important que les détails tactiques. On voit que la communication passe mieux et ça se remarque dans leurs résultats".

. Sur Ronaldo

Heynckes: "Je respecte tous les joueurs, donc aussi Cristiano Ronaldo, qui a une carrière hors du commun. Bien sûr on parle de lui dans l'analyse d'avant-match, mais c'est l'équipe la plus homogène qui remporte les titres. Et il ne faut pas oublier que nous avons aussi un buteur d'exception, Robert Lewandowski, qui a marqué 39 buts cette saison. Alors je vous demande à mon tour: comment peut-on stopper Lewandowski?"

Zidane: "On connaît le poids de Ronaldo dans cette équipe, et nous espérons qu'il sera dans un bon jour demain (mercredi) et qu'il pourra marquer."

. Sur les craintes à propos de l'arbitrage

Après l'élimination du Bayern en quart de finale l'an dernier, ses dirigeants avaient critiqué un arbitrage favorable, selon eux, au Real. Les mêmes reproches sont ressortis après le retour contre la Juventus cette saison.

Heynckes: "Durant toute ma carrière j'ai toujours été très objectif envers les arbitres. Nous jouons une demi-finale de Ligue des champions et à ce niveau on ne nomme que les meilleurs arbitres. Je connais bien M. Kuipers et j'ai totalement confiance. Mon credo, c'est de ne jamais aborder un match avec ce genre de pensées (l'arbitrage partial). La seule chose qui compte, c'est faire de notre mieux avec nos propres forces".

. Sur les entraîneurs

Heynckes: "Je suis un grand admirateur de Zidane, comme joueur puis comme entraîneur. J'aime le jeu qu'il fait jouer au Real. C'est un bon entraîneur, calme. Un coach modèle".

Zidane: "Quelque chose a changé au Bayern avec Heynckes. Je lui voue le plus grand respect. Ce qu'il a fait à Madrid, au Bayern, c'est admirable."

. Sur James, passé de Madrid au Bayern en début de saison

Zidane: "Je ne voulais pas qu'il parte. Mais c'est lui qui voulait plus de temps de jeu, et je le comprends. Je n'ai jamais eu de problème avec James. Il voulait jouer plus, c'est la seule raison de son départ. Si vous pensez que j'étais contre James vous vous trompez. C'est un grand joueur."

Heynckes: "Quand je suis arrivé, il n'était pas très bien. Je me suis occupé de lui, nous avons beaucoup parlé, sur le fond, et peu à peu il a pris confiance, a joué plus libéré. Sa progression est fantastique, il est créatif, a une excellente vision du jeu, il est très fort balle au pied, et il me donne l'impression de se sentir bien ici à Munich".

Propos recueillis en conférence de presse.