Bayern: Ulreich "ne s'explique pas" sa boulette fatale

Effondré, le gardien du Bayern Munich Sven Ulreich avoue qu'il ne "s'explique pas" son énorme boulette face au Real qui a contribué mardi soir à l'élimination de son équipe de la Ligue des champions à Madrid.

"Nous voulions absolument aller en finale et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, et j'ai commis cette faute qui n'a pas lieu d'être. Je ne me l'explique pas. Ca me fait mal pour mon équipe et pour vous, supporters", écrit mercredi sur Instagram le remplaçant de Manuel Neuer au lendemain du match nul 2-2 qui prive les Bavarois de finale (défaite 1-2 à l'aller à Munich).

"Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis déçu de cette élimination en Ligue des champions", ajoute-t-il.

L'image du malheureux gardien, assis totalement seul au milieu de la pelouse après la fin du match, a fait le tour des réseaux sociaux.

Au nom de ses coéquipiers, Javi Martinez a rapidement répondu sur le même réseau: "Tu as si souvent sauvé notre peau".

Son entraîneur Jupp Heynckes s'est lui aussi refusé à l'accabler, et a fait partager la responsabilité de ce but "cadeau" à Corentin Tolisso, qui a mis en danger son gardien par une passe en retrait "qu'il n'aurait pas dû faire", selon le coach.

"Sven a fait une saison formidable, a dit Heynckes: Il a seulement eu un trou noir. Il voulait prendre la balle à la main, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible, il s'est emmêlé. C'est douloureux pour lui et pour mon équipe".

Fébrile en septembre lorsqu'il a dû prendre la succession de Manuel Neuer blessé, Ulreich s'est bonifié tout au long de la saison, au point que certains experts parlaient de lui ces derniers jours pour une nomination de dernière minute dans la liste du sélectionneur national Joachim Löw pour le Mondial en Russie.