Bayonne: mises en examen dans une affaire de corruption locale au permis de conduire

Trois personnes ont été mises en examen depuis fin janvier à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), dans une affaire de corruption au permis de conduire, qui voyait depuis des années des personnalités locales bénéficier de faveurs, comme des restitutions de points ou de nouveaux permis, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Un fonctionnaire sexagénaire de la sous-préfecture de Bayonne a été mis en examen vendredi pour "corruption active" et placé sous contrôle judiciaire, selon une source proche de l'enquête.

Avant lui, un adjoint de 49 ans au service des permis de la sous-préfecture avait été mis en examen le 24 janvier pour corruption passive, et après trois semaines en détention provisoire, a été placé sous contrôle judiciaire, selon le parquet de Bayonne.

Le même jour, un élu municipal, Michel Poueyts, avait été mis en examen pour corruption active et placé sous contrôle judiciaire. L’élu, qui conteste les faits, entend porter plainte pour "violation du secret de l'instruction", estimant que la publication de son nom relève "d’une volonté de (lui) nuire" dans un contexte électoral. Il était un soutien du ministre de l’Agriculture Didier Guillaume, éphémère candidat à la mairie de Biarritz avant de se retirer de la course le 29 janvier.

Selon le parquet, l’affaire porte sur un "vaste mécanisme de corruption". Tous les protagonistes n’ont pas encore été identifiés ou entendus par la police judiciaire.

Restitution de points, ajout de catégorie, impression de nouveaux permis: au total 47 cas de fraudes et autant de bénéficiaires ont été mis au jour. Parmi eux, "des anciens internationaux de rugby, d'anciens joueurs de l’Aviron Bayonnais et du Biarritz Olympique, mais aussi des représentants de l’institution judiciaire, des hauts gradés de la police, des chefs d’entreprises et même un responsable des renseignements", affirme Me Emmanuel Zapirain, avocat du premier fonctionnaire mis en examen. Il présente son client comme une victime, "un peu naïve, de "l'aura" de "célébrités locales".

Selon les premiers éléments de l'enquête, il est soupçonné d’avoir, pendant près de 10 ans, manipulé le système informatique du service des permis à des fins frauduleuses, en échange de places pour des matches de rugby de Bayonne, Biarritz, de maillots dédicacés, ou de repas.

Le Biarritz Olympique a annoncé mardi se constituer partie civile. "Ce que l'on espère, c'est qu'il n'y ait personne dans cette liste en contrat avec le club", a commenté son avocat, Me Olivier Couleau, à l'AFP. "Le club se dissocie totalement de ce genre de comportement".