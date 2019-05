Bayonne: "On n'est pas les meilleurs mais on ne lâche jamais" confie le capitaine Battut

"On n'est pas les meilleurs, mais on ne lâche jamais", a résumé le capitaine Antoine Battut après la promotion en Top 14 de Bayonne, champion de Pro D2 et du suspense depuis deux matches, dimanche grâce à sa victoire devant Brive 21-19 à la dernière seconde.

Q: Il y a trois semaines, vous espériez un barrage à domicile et vous voilà champion de France de Pro D2...

R: "Je me pince encore à chaque match. Depuis le début de la saison, c'est fantastique. Quand je vois d'où on est parti, juste avec des valeurs de travail et d'humilité et au moins donner une image de rugbymen qui travaillent dur pour leur maillot avec la fierté de le porter le plus haut possible, et que tu vois que tu finis tout en haut, c'est fantastique. Il faut que j'aterrisse".

Q: Depuis deux matches, le scénario est incroyable pour l'Aviron ?

R: A Oyonnax encore plus car c'était beaucoup plus débridé. Là, j'ai senti le poids de la pression du match sur certains, j'ai senti qu'ils n'allaient pas prendre la pleine mesure du match comme ils ont su basculer à Oyonnax en deuxième période. En revanche, il faut louer leur force mentale. Même si on n'est pas les meilleurs, on ne lâche jamais. Même si on prend des essais, même si on prend des charges et des charges en début de 2e période, il y en a plus d'un qui craque, qui fait un placage à l'épaule et prend un carton. Nous, on a eu l'humilité de subir le placage, cela ne fait pas rêver la tribune, ce n'est pas bon pour notre image mais on reste à quinze et on s'accroche ensemble et à chaque fois, ça se retourne pour nous. C'est superbe".

Q: Émotionnellement, il valait mieux que ça s'arrête ce soir pour vous ?

R: "C'est sûr que c'est toujours mieux. J'ai une forte pensée pour les Brivistes qui ont fait une grosse saison et qui doivent jouer ce match la semaine prochaine. Eux n'ont eu que demi-finales et finales. Nous on a fait les quarts aussi, en mettant un peu de temps à démarrer ce match là. C'est vrai qu'émotionnellement, ça fait quand même des scénarios à digérer et je suis ravi de ne pas avoir un match de plus à jouer".