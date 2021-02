Bayrou: l'"islamo-gauchisme" n'est "pas le premier problème de l'université"

L'"islamo-gauchisme" n'est pas "le premier problème de l'université", a estimé jeudi François Bayrou, patron du MoDem, allié de la majorité, après le tollé suscité par la demande de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal au CNRS d'une enquête à ce propos.

"On ne peut pas aujourd'hui considérer que l'université soit devant ce genre de question perpétuellement centrée autour de l'islam ou d'une religion. Dans les universités que je connais, ce n'est pas comme ça que ça se passe", a souligné l'ancien ministre de l'Education nationale sur BFTMV et RMC.

"Ca ne me paraît pas être le premier problème de l'université française", qui est aujourd'hui, avec la crise sanitaire, "devant des questions extrêmement lourdes, avec des étudiants qui n'ont pas vu d'enseignant physiquement depuis des mois et des mois", a-t-il insisté.

Après avoir épinglé dimanche sur Cnews l'"islamo-gauchisme" qui, selon elle, "gangrène la société dans son ensemble et l'université n'est pas imperméable", Mme Vidal a enfoncé le clou mardi en annonçant avoir demandé au CNRS "un bilan de l'ensemble des recherches" qui se déroulent en France, pour distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme.

Les propos ont suscité un tollé dans les rangs des universitaires, et plusieurs voix au sein de la majorité l'ont appelée à revoir ses priorités.

"La priorité pour le gouvernement, c'est évidemment la situation des étudiants dans la crise sanitaire", a souligné mercredi le porte-parole Gabriel Attal, tout en rappelant "l'attachement absolu" d'Emmanuel Macron à "l'indépendance des enseignants-chercheurs".

Sur LCI jeudi toutefois, la députée Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe LREM à l'Assemblée, a estimé que "la ministre a raison de ne pas être aveugle à ce qui se passe" dans "un certain nombre de nos universités".

"Certains aujourd'hui cherchent à instrumentaliser notre université pour qu'elle donne un crédit scientifique à des théories militantes", a-t-elle accusé. Elle a aussi dénoncé "la censure de débats" dans certaines universités.

A droite, le vice-président des Républicains Gilles Platret a jugé dans un tweet que le "problème" est "réel et profond" et que "le monde universitaire, en rejetant violemment la proposition de la ministre Vidal sur l'islamogauchisme, fait la démonstration qu’il est gangrené par l'indigénisme".

La présidente (Libres!) de la région Île-de-France Valérie Pécresse a jugé sur Radio Classique que "la pensée islamo-gauchiste" ne doit pas devenir "l'alpha et l'oméga de la pensée à l'université", alors que des courants "très puissants" sont à l'oeuvre selon elle dans certaines facultés.

L'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a toutefois rappelé la "liberté fondamentale" qu'est l'indépendance des enseignants chercheurs, et dit ses réserves quant à la méthode et aux "outils" de la ministre "pour lutter contre les fausses opinions politiques diffusées à l'université".