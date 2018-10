Bayrou: Macron "a mis de l'ordre dans les esprits et les équipes"

Emmanuel Macron "a remis de l'ordre dans les esprits et dans les équipes", s'est félicité mardi le président du MoDem François Bayrou, qui compte trois représentants dans le nouveau gouvernement, quelques minutes avant l'allocution du président.

"Le président de la République, en prenant les jours nécessaires pour qu'on voie bien qu'il n'était pas prisonnier de cette espèce d'émotion perpétuelle, a remis de l'ordre dans les esprits (…) et dans les équipes", parce qu'il y "avait quelque chose qui apparaissait comme désordonné", a déclaré M. Bayrou à BFMTV.

"Et il a fait en sorte que les Français aient devant eux un gouvernement dont on sait maintenant quel est le point d'équilibre et quelle est la volonté qui l'anime", a estimé le responsable politique.

"Ce que le président de la République a choisi comme orientation c'est que le point d'équilibre c'était l'élection présidentielle de 2017", "ce grand choix totalement inattendu", par "la direction choisie et par le style", a développé le maire de Pau qui affirme parler souvent au chef de l'Etat.