Beauvau de la sécurité: Macron critiqué à droite comme à gauche

"Discours de candidat", "instrumentalisation des forces de l'ordre": Plusieurs élus de droite comme de gauche ont critiqué mardi les conclusions du Beauvau de la sécurité présentées à Roubaix (Nord) par Emmanuel Macron.

Venu écouter le président de la République en tant que président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a jugé que M. Macron avait prononcé un "discours de candidat" et qu'il était "passé à côté de la sécurité pendant tout son mandat, parce qu’il n’a jamais été élu".

En saluant le chef de l'Etat, Xavier Bertrand lui a glissé en le regardant: "on aura un débat, un vrai débat". "C'est normal", a répondu M. Macron à Xavier Bertrand, qui doit présenter ses propositions sur la sécurité mercredi à Saint-Quentin, dans l'Aisne.

Pour Valérie Pécresse, candidate à une primaire de la droite, "Macron candidat essaie de faire oublier Macron président. Il promet le contraire ou tout ce qu’il n’a pas fait pendant 5 ans".

"Il reprend sans vergogne des propositions qui ont déjà été votées à l’initiative de la droite", "il fait du Canada dry", a ajouté la présidente de la région Ile-de-France sur LCI.

Le député LR du Pas-de-Calais voisin, Pierre-Henri Dumont, a dénoncé sur Twitter une "irrespectueuse instrumentalisation" des forces de l'ordre, accusant M. Macron de "transformer le Beauvau de la sécurite en présentation de son programme 2022-2027".

"A six mois de l’élection présidentielle, après neuf semestres d’aggravation des chiffres de la violence, quelle crédibilité pour la politique de sécurité d’Emmanuel Macron?", a demandé le questeur LR du Sénat Philippe Bas.

La sénatrice LR Valérie Boyer s'est félicité "de voir qu'Emmanuel Macron nous promet de faire en quelques mois (juste avant la présidentielle) ce qui n'a pas été fait pendant 5 ans".

A gauche, le député LFI du Nord, Ugo Bernalicis, a dénoncé lui aussi un "discours de candidat".

La politique de sécurité de M. Macron ne présente "aucune inflexion par rapport aux manifestations nombreuses contre la loi (sur la) sécurité globale et nombreuses exactions de la police", a-t-il ajouté, plaidant pour "un programme de rupture" en la matière.

Le groupe socialiste au Sénat a déploré "un énième coup de communication", considérant que "les rapports entre police et population et les conditions de travail des forces de l’ordre auraient notamment mérité une réflexion plus approfondie".

Pour le Parti radical, des propositions d'Emmanuel Macron "vont dans le bon sens" mais il faut "des moyens +sanctuarisés+ tant, notamment, en matière d’équipements que de formation des personnels".

M. Macron a promis 500 millions d'euros supplémentaires en 2022 pour mettre en oeuvre les mesures décidées au Beauvau de la sécurité, qui va renforcer les moyens des forces de l'ordre.

Il a aussi annoncé la mise en place d'"une instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre", en réponse aux critiques visant l'IGPN et l'IGGN (police et gendarmerie).