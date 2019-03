Bélarus : la rédactrice en chef d'un média indépendant condamnée à une amende

Un tribunal de Minsk a condamné lundi à une amende la rédactrice en chef du principal site internet d'informations indépendant du Bélarus, lui évitant une peine de prison pour cette affaire dénoncée par des militants des droits de l'Homme.

Marina Zolotova, la rédactrice en chef du site tut.by, avait été arrêtée en août en même temps qu'une dizaine d'autres journalistes dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation sans abonnement des services de l'agence de presse BelTA.

Elle était accusée d'"inaction" et de négligence pour ne pas avoir contrôlé le travail de ses subordonnés qui avaient utilisé les services de BelTA. Elle encourait jusqu'à cinq ans de prison et une interdiction d'occuper un poste à responsabilité.

Lundi, elle a été condamnée à une amende de 7.650 roubles bélarusses (environ 3.150 euros) et à payer des frais de justice d'un montant de 6.000 roubles.

Le Parquet avait requis contre elle une amende plus importante, de 25.500 roubles bélarusses (environ 10.500 euros).

"Je suis satisfaite que la sentence se soit avérée plus légère que ce qu'a requis le procureur", a réagi, souriante, la journaliste qui a dit ne pas savoir si elle allait faire appel de cette décision, compte tenu du très faible nombre d'acquittements au Bélarus. "Pour l'instant, je veux juste me reposer", a-t-elle ajouté.

"Cette affaire est beaucoup plus vaste et importante que l'histoire d'accès sans abonnement", a poursuivi Mme Zolotova, accusant les autorités bélarusses de chercher à "se débarrasser de tut.by et des médias indépendants" dans le pays et de vouloir "montrer qui dirige ici".

Dans les faits, les dépêches de BelTA sont accessibles sans frais peu de temps après que ses abonnés les ont reçues.

Les autres journalistes arrêtés en même temps que Mme Zolotova, employés par tut.by et plusieurs autres médias dont l'agence de presse privée BelaPAN, avaient été libérés après avoir été condamnés à payer des dommages et intérêts.

L'ONG Reporters sans frontières a qualifié le procès de Mme Zolotova d'"acte d'intimidation contre les derniers médias indépendants du Bélarus", une ex-république soviétique située aux portes de l'Union européenne et dirigée depuis 1994 par Alexandre Loukachenko.

Ce pays figure à la 155e place au classement mondial de la liberté de la presse 2018 établi par RSF.