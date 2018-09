Belgique : la présentatrice météo de la RTBF, Cécile Djunga victime de racisme

"Hier au boulot, à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire, qu'on ne voyait rien à l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements et que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire". La présentatrice météo, Cécile Djunga dénonce les propos violents dont elle est victime régulièrement dans une vidéo qu’elle a publiée sur son compte Facebook. Elle a déjà été vue plus de 600 000 fois depuis sa mise en ligne mercredi soir.





Ces propos racistes se multiplient : "Ça n'arrête pas, ça fait un an que je fais ce métier maintenant et j'en ai marre de recevoir des messages racistes, insultants. Donc, ça commence à me mettre en colère et ça me touche parce que je suis un être humain", ajoute-t-elle, très émue.



Dans sa vidéo, elle dénonce un racisme omniprésent :“ beaucoup de gens pensent que le racisme en Belgique n’existe pas, ce n’est pas vrai. (...) Le racisme doit s’arrêter”, conclut-elle.

Après #balancetonporc, elle invite les internautes à “balancer son con” sur les réseaux sociaux.

Une vague de soutien

Interrogée par téléphone hier soir dans l’émission Vews à la RTBF, elle déclare : "J'avais tendance à passer outre, mais c’était la goutte qui a fait déborder le vase. Le racisme n’est pas acceptable".

Après la parution de sa vidéo, les messages de soutien se sont multipliés : “Il y a beaucoup de gens qui me témoignent aussi leurs soucis, les discriminations dont ils sont victimes. J’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui bouge et ça me réchauffe le cœur”.



Contre le racisme et la bêtise, il y a l’humour et l’intelligence, merci@ceciledjunga, on balance avec toi ! https://t.co/AfbSxBEAHq — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) 5 septembre 2018

Parce que le racisme n'est pas une opinion, mais un crime puni par la loi, la RTBF envisage des recours [à la justice] suite aux messages reçus par Cécile Djunga. C'est fini de se cacher derrière son petit écran pour balancer ses dégueulasseries. https://t.co/aYNoMCVaVo — Elisabeth Debourse (@ElisDe) 6 septembre 2018



C'est un torrent de boue et ce torrent de boue-là, n'a pas sa place en Belgique Jean-Paul Philippot



Dans le journal de 8h sur La Première ce matin, l’administrateur général de la RTBF, Jean-Paul Philippot, s’est exprimé pour défendre la présentatrice : "J'ai reçu de Cécile hier soir toute une série de messages qu'elle a reçus ces derniers mois et auxquels elle n'avait pas réagi. C'est un torrent de boue et ce torrent de boue-là, n'a pas sa place en Belgique. Il n'a pas sa place dans une société démocratique, et nous allons faire respecter la loi et envisager dès aujourd'hui toutes actions pour poursuivre ces personnes".