Belgique : Molenbeek "capitale du djihad", reportage polÃ©mique sur Fox News

"Vous avait-on prévenu que Salah Abdeslam (seul survivant des commandos des attentats du 13 novembre à Paris) était suspecté de terrorisme ?" D'emblée le ton est donné. La chroniqueuse Katie Hopkins, qui réalise un reportage à Molenbeek interpelle la bourgmestre de la commune bruxelloise, Françoise Schepmans (Mouvement réformateur).

Cette dernière a beau lui expliquer que ce ne sont pas de simples policiers locaux qui suivent ce genre d'individus, rien n'y fait : dans son commentaire en direct sur la chaîne américaine Fox News, Katie Hopkins explique très sereinement que la bourgmestre n'a pas fait son travail car elle s'inquiète plus du vote de ses administrés.



Les politiciens ferment les yeux parce qu’ils dépendent du vote des musulmans. C’est la raison pour laquelle des attentats ont été planifiés en Belgique. Katie Hopkins, chroniqueuse sur Fox News

La "pire garce du Royaume-Uni"

Katie Hopkins n'en est pas à son premier fait d'armes. Ancienne chroniqueuse pour le tabloïd anglais Sun, elle a mutliplié les sorties plus que douteuses à propos des obèses (des "paresseux" selon elle), des roux, des pauvres ou encore des migrants qu'elle compare à des "cafards". L'ex-animatrice de téléréalité britannique a fait de la haine un véritable business. À tel point d'ailleurs qu'elle a été surnommée "pire garce du Royaume-Uni". Tout un programme...

Cette fois-ci, lors de ses trois jours passées à Molenbeek, elle explique qu'on lui aurait demandé de porter la burqa. Katie Hopkins se met alors en scène achetant un voile intégral puis le revêtant à l'abri des regards. Elle n'hésite pas non plus à expliquer que si Molenbeek est la "capitale du djihad en Europe" c'est parce que la commune compte pas moins de 22 mosquées. Islam, terrorisme... suivez son regard...

Dans un reportage diffusé sur Fox News, Katie Hopkins se met en scène avec un voile intégral © Capture d'écran YouTube

Après diffusion du reportage, la bourgmestre Françoise Schepmans a vivement réagi. Selon elle, Katie Hopkins ne s'est pas présentée comme journaliste et l'élue assure qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'une autre personne la filmait. Son interlocutrice "avait un scénario bien déterminé. Elle était à Molenbeek pour casser la commune".

Plus influenceuse que véritable journaliste, Katie Hopkins est tout de même suivie par un demi-million d'abonnés sur Twitter.