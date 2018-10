Belgique : percée des écologistes aux élections locales

Merci encore peuple d'Anvers ! Je peux dire d'ores et déjà que ce sera un honneur de rempiler comme maire pour un nouveau mandat de 6 ans Bart De Wever, maire d'Anvers

Les élections municipales de dimanche en Belgique dégagent une tendance claire : les partis traditionnels s'inscrivent en recul ... au profit des Verts et de la gauche radicale.A Bruxelles, le parti Ecolo-Groen, arrivé en deuxième position derrière le PS, est en mesure d'éclipser les libéraux francophones de la majorité municipale en devenant le partenaire des socialistes, selon des résultats encore partiels.Ce parti pourrait même compter plusieurs nouveaux bourgmestres (maires) dans l'agglomération de la capitale, à Forest ou à Ixelles, où avec 35% des voix Ecolo disposait d'une avance de 10 points sur son premier poursuivant, après le dépouillement de la moitié des bureaux.Dans la partie francophone du pays, le Parti socialiste et le Mouvement réformateur (MR, libéral) ont été mêlés récemment à des scandales de gouvernance (Publifin, Kazakhgate etc) qui ont détourné des électeurs vers Ecolo-Groen, relevaient d'autres commentaires dimanche soir.Le PS doit aussi subir une progression, sur sa gauche, du Parti du Travail de Belgique (PTB) dans certains secteurs sinistrés par la désindustrialisation. Les résultats du MR, le parti du Premier ministre Charles Michel, étaient jugés globalement mitigés, surtout à Bruxelles.A Charleroi, la 2ème ville de Wallonie, le socialiste Paul Magnette arrive premier en voix mais le PTB, parti marxiste devant le MR, le Mouvement réformateur libéral du Premier ministre Charles Michel qui enregistre des resultats décevants en de nombreux endroit. Il est critiqué entre autres pour son alliance avec les nationalistes flamands. Néanmoins, malgré son recul en voix - il passe de 32 à 25 % - le MR reste le 2eme parti de Wallonie.A Mons, le Parti Socialiste conserve sa majorité absolue mais Elio di Rupo passe la main à Nicolas Martin.Enfin, le parti socialiste flamand sort victorieux à Louvain, avec Mohammad Ridouani en tête de liste.La percée des Verts se manifeste aussi en Flandre. A Anvers, le parti Ecolo double son score de 2012 et réalise la plus forte hausseLes nationalistes flamands de la N-VA restent cependant et de loin le 1er parti (avec 36% des voix) dans la capitale de la Flandre.D'ailleurs sur l'ensemble du nord néerlandophone, la N-VA garde sa position dominante. A Hasselt, dans le province du Limbourg, le ministre (N-VA) de la Défense Steven Vandeput est en mesure de piloter une future coalition majoritaire après la victoire de sa liste.Toutefois le Vlaams Belang, le parti anti-immigration qui concurrence la N-VA sur sa droite, a enregistré un retour en force dans plusieurs cités flamandes et a revendiqué la place de 3e force politique de la région, derrière les chrétiens-démocrates du CD&V.