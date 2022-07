Bénin : 30 opposants remis en liberté pendant la visite d'Emmanuel Macron

Chargement du lecteur...

Patrice Talon réfute la présence de "détenus politiques"

Un pays en recul démocratique ?

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a "libéré et placé sous contrôle judiciaire cet après-midi trente personnes arrêtées pour des infractions commises durant la période électorale", déclare une source proche du parquet mercredi 27 juillet. Ces trente opposants ont été arrêtés lors de l'élection présidentielle d'avril 2021, marquée par des violences.Parmi les personnes libérées figurent des responsables et de jeunes militants du parti d'opposition les Démocrates, confirme le vice-président du parti, Noureini Atchadé."Il y notamment un de nos vice-présidents en la personne de Paulin Dossa, l’ancien ministre Houdou Ali et la jeune militante et activiste Nadine Okounmassou", a-t-il précisé. Cette remise en liberté intervient au moment de la visite du président Emmanuel Macron à Cotonou, qui a rencontré le président Patrice Talon en milieu de journée.Au cours d'une conférence de presse conjointe, le président béninois affirme qu'il n'y avait pas de "détenus politiques" au Bénin, répondant à la question d'un journaliste français lui demandant s'il comptait faire libérer prochainement deux figures de l'opposition condamnées fin 2021 à de lourdes peines d'emprisonnement. "Je suis droit dans mes bottes", déclare le président béninois, ajoutant toutefois ne pas exclure des "actes de grâce ou d'amnistie" dans le futur.Le président Macron ne fait aucune mention des condamnations ou du recul démocratique dans le pays ouest-africain au cours de ses déclarations publiques, en dépit de nombreux appels d'organisations de défense des droits humains et d'une partie de l'opposition française et béninoise. Les deux chefs de l'Etat ont toutefois affirmé avoir abordé les sujets politiques lors de leurs échanges privés, sans donner plus de détails.Depuis sa première élection en 2016, le président Talon a lancé des réformes politiques et économiques tous azimuts en vue d'engager son pays dans la voie du développement. Mais cette modernisation s'est aussi accompagnée d'un important recul démocratique, selon l'opposition, réduite quasiment à néant aujourd'hui.Patrice Talon a été réélu en 2021 à l'issue d'une campagne électorale émaillée de violences, alors qu'aucun grand parti de l'opposition n'avait été autorisé à présenter de candidats. Des manifestations avaient éclaté dans le centre du pays, et été réprimées dans le sang. Par la suite, des dizaines d'opposants avaient été arrêtés à travers le pays. Parmi eux, deux grandes figures: l'ancienne Garde des Sceaux Reckya Madougou condamnée à vingt ans de réclusion pour "terrorisme" et le constitutionnaliste Joël Aïvo , condamné à dix ans de prison pour "complot contre l'autorité de l'Etat" en décembre 2021.